Тело захоронили возле домохозяйства. В Черниговской области расследуют убийство подростка российскими оккупантами — прокуратура 11 апреля, 11:16 Цей матеріал також доступний українською Под Черниговым оккупанты расстреляли подростка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Черниговской области прокуратура расследует убийство российскими оккупантами несовершеннолетнего в селе Новая Басань.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2022 года вблизи здания сельского совета в селе Новая Басань в результате обстрела, совершенного оккупантами, погиб несовершеннолетний, его брат — получил ранение. Тело мальчика было захоронено родителями на территории домохозяйства.

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При процессуальном руководстве Нежинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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