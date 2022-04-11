Тело захоронили возле домохозяйства. В Черниговской области расследуют убийство подростка российскими оккупантами — прокуратура

11 апреля, 11:16
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Под Черниговым оккупанты расстреляли подростка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Под Черниговым оккупанты расстреляли подростка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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В Черниговской области прокуратура расследует убийство российскими оккупантами несовершеннолетнего в селе Новая Басань.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2022 года вблизи здания сельского совета в селе Новая Басань в результате обстрела, совершенного оккупантами, погиб несовершеннолетний, его брат — получил ранение. Тело мальчика было захоронено родителями на территории домохозяйства.

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При процессуальном руководстве Нежинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черниговская область Прокуратура Война России против Украины

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