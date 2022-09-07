Прокуратура расследует массовую гибель дельфинов в Черном море из-за российского вторжения 7 сентября, 16:30 Гибель дельфинов в Черном море (Фото:Офис генпрокурора)

Прокуратура начала расследование массовой гибели дельфинов в Черном море из-за российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

На пляжах Одесской области с начала полномасштабного вторжения обнаруживается большое количество погибших морских млекопитающих. Вероятная причина их гибели — использование гидролокаторов на подводных и надводных лодках страны-агрессора. Сонары издают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных.

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По инициативе прокуратуры произвели вскрытия морских свиней и дельфинов, найденных мертвыми на побережьях. Отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Падуанский университет (Италия) и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия).

Также прокуратура готовит запросы по международной правовой помощи в Болгарию, Турцию и Румынию, чтобы установить аналогичные случаи гибели дельфинов.

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