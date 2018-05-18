Прокуратура проводит более 20 обысков в Киеве и Житомирской областях

Госкомпания покупала газ по 3 грн, по документам продавала населению по 6, но фактическим реализовывала его на АЗС по 12 грн

В пятницу, 18 мая, правоохранители проводят более 20 обысков в Киевской, Житомирской областях и столице в компаниях Киевоблгаз, Житомиргаз и на других предприятиях в рамках расследования уголовного производства о махинациях с сжиженным газом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Следствие установило, что одним из государственных предприятий и частным акционерным обществом был заключен договор-поручение по реализации сжиженного газа. Официально компания отчиталась, что за 9 месяцев минувшего года реализовала более 1 млн кг сжиженного газа для нужд населения на сумму более 13 млн грн.

Однако фактически предприятие реализовывало газ через сеть подконтрольных автозаправочных газовых станций. Правоохранители считают, что документы, в которых отражалась потребность населения в сжиженном газе, были поддельными.

В результате предприятие на аукционе покупало газ по 3 грн, часть этого газа реализовывало населению по 6 грн, а остальные - через подконтрольные автозаправочные газовые станции по 12 грн.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

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