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Прокуратура просит передать дело Савченко и Рубана из Славянска в Чернигов

Вчера, 22:01
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EPA

1 августа завершили расследование дела Савченко и Рубана

Прокуратура подала ходатайство в Верховный суд о передаче дела нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана из Славянска в Чернигов, сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

"Итак, обвинительный акт Владимира Рубана и Надежды Савченко, едва успев приехать в Славянск, может выехать в Чернигов! По крайней мере так хотят прокуроры, которые подали сегодня ходатайство в ВС об определении подсудности дела", - сообщил правозащитник.

По словам Рыбина, он будет просить суд о том, чтобы дело его подзащитного рассматривалось в Печерском райсуде Киева.

"Я, например, вижу это дело исключительно в Печерском районном суде Киева, и постараюсь убедить судей, направить акт именно в Печерский райсуд", - сказал он.

Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по статьям незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению, террористический акт.

1 августа СБУ завершила расследование дела Савченко и Рубана.

Теги:   Владимир Рубан Надежда Савченко

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