Прокуратура потребовала ареста харьковского соратника Медведчука

Прокуратура требует избрать Лесику меру пресечения в виде содержания под стражей

Прокуратура Харьковской области подала апелляцию на меру пресечения в отношении главы Харьковского территориального совета движения Украинский выбор - Право народа Андрея Лесика, подозреваемого в сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня подали апелляцию. Требуем избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ведомстве также подтвердили, что Лесику хотят избрать меру пресечения по новому делу.

"Своими умышленными противоправными и преступными действиями Лесик совершил в идеальной совокупности уголовные провонарушения-преступления, предусмотренные ч.2 ст.342 и ч.ст.345 УК Украины, т.е. сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Лесику предъявили подозрение в сопротивлении сотрудникам СБУ и причинении им легких телесных повреждений.

Напомним, 1 марта Киевский райсуд Харькова освободил Лесика из-под стражи.

Дело касается инцидента 8 декабря , когда сотрудники СБУ пришли к подозреваемому в сепаратизме Лесику в больницу, чтобы передать ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Лесик отказался принимать ходатайства. Между ним и сотрудниками СБУ произошел конфликт.

15 февраля апелляционный суд Харьковской области сократил Лесик срок содержания под стражей с 30 до 2 марта.

15 декабря правоохранители задержали Лесика в Луганской области.

В рамках первого уголовного производства правоохранители обвинили прокремлевского политика в сепаратизме. Ему было объявлено о подозрении по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) Уголовного кодекса Украины (от трех до пяти лет).

Поводом для этого стала публикация на его странице в Facebook с призывом к созданию так называемой "Одесской народной республики".