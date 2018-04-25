Прокуратура отреагировала на нападение на журналистов во время съемки возле дома министра финансов

Бориспольская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту нападения на журналистов телеканала 1+1.

Как сообщили в пресс-службе ведомство, дело открыли по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свобода на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается. Оно взято на личный контроль под руководством местной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в частном городке Царское село под Киевом напали на журналистов программы Гроші канала 1 + 1 при попытке снять дом министра финансов Александра Данилюка.

Журналистам запрещали снимать особняк на телефон, пытались отобрать видео и даже попытались душить и сбить внедорожником оператора программы.