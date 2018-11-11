Прокуратура отобрала у компании Владимира Кличко участок на Подоле в Киеве

Компания обязалась завершить строительство в течение 3 лет с момента регистрации договора аренды, но не сделала этого

Хозяйственный суд Киева обязал ООО Вит-Плюс, конечным владельцем которой является брат мэра Киева Владимир Кличко, вернуть Киевсовете земельный участок на Подоле по ул. Боричев Ток, 29.

Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на решение суда.

В сообщении сказано, что договор участка площадью 0,11 га подписали в 2007 году. Компания получила землю под строительство, эксплуатацию и обслуживание гостиничного комплекса с паркингом и объектами социально-культурного и бытового офисного назначения. Вит-Плюс обязалась завершить строительство в течение 3 лет с момента регистрации договора аренды (в 2008 г..).

В июне 2018 года Департамент земельных ресурсов Киевсовета обследовал участок и обнаружил, что он частично огражден забором, свободный от застройки, не охраняется и компанией не используется. Выполнение строительных работ на участке не было обнаружено.

Тогда заместитель руководителя прокуратуры Подольского района подал иск о расторжении договора аренды в связи с нарушением фирмой своих обязательств по застройке участка.

Компания по поводу этих обстоятельств не возражала, однако считает, что был пропущен срок исковой давности, поскольку о нарушении условий договора было известно уже более 7 лет.

Суд установил, что именно Киевский городской совет как арендодатель должен был осуществлять контроль за выполнением условий договора. Однако Киевсовет не предоставил никаких доказательств, что в течение последних 7 лет как-нибудь побудил компанию выполнять договор. Также Киевсовет имел право расторгнуть договор в одностороннем порядке, но не сделал этого.

Суд решил, что неосуществление застройки является длительным правонарушением, предмет защиты не ограничен во времени, поэтому срок исковой давности не пропущен.

Как известно, Вит-Плюс принадлежит кипрской компании Трейдмол Холдингс ЛТД. Бенефициарным владельцем компании является Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.

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