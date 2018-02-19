Прокуратура открыла дело по факту доведения до самоубийства студентки из Туркменистана, которая спрыгнула с моста в Киеве

Прокуратура Киева открыла дело по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана.

По данным прокуратуры, девушка училась в Национальном медицинском университете им.А.Богомольца.

По данным следствия, 30 января студентка вышла из вуза и домой не вернулась. В этот же день она покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве.

"Согласно обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, возникшие у нее во время учебы в высшем учебном заведении, а также из-за недоразумения с его руководством", - подчеркнули в прокуратуре.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование обстоятельств произошедшего.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 17 января начали поиски тела девушки. Пока они не принесли результатов.