Прокуратура открыла дело из-за участия украинских компаний в строительстве Керченского моста

Прокуратура АР Крым проводит проверку по факту причастности украинских и иностранных компаний к строительству Керченского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Россией.

Об этом сообщил глава прокуратуры АР Крым Гюндуз Мамедов, комментируя информацию о поставках украинскими компаниями щебня для строительства моста через Керченский пролив, передает Крым.Реалии.

"Мы по данному факту открыли уголовное производство и устанавливаем эти факты", - сказал он.

По его словам, в ряд европейский стран направлены ходатайства по оказанию международной правовой помощи для установления причастности иностранных компаний к строительству Керченского моста.

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Прокурор добавил, что украинские следователи также ведут уголовное дело по факту нанесения вреда экологии при строительстве Керченского моста (нарушение правил экологической безопасности, ст. 236 УК Украины).

Напомним, что Служба безопасности Украины подозревает руководство украинского предприятия по добыче щебня в незаконных поставках в РФ материалов для строительства "крымского моста" через Керченский пролив.

По данным активистов, сырье на строительство Керченского моста поставлял Гниванский гранитный карьер в Винницкой области.