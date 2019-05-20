Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского 20 мая, 17:02 417 Цей матеріал також доступний українською прокуратура Виктор Лозинский прокуратура

Прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на решение суда о досрочном снятии судимости с бывшего народного депутата Виктора Лозинского, осужденного за убийство.

В столичной прокуратуре заявили, что постановление Днепровского райсуда обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Прокуратура просит суд отменить постановление Днепровского райсуда и принять новое, которым отказать в удовлетворении ходатайства о снятии судимости с Лозинского.

По мнению прокуроров, суд не проверил должным образом информацию о том, каким образом Лозинский доказал свое исправление.

«Ходатайство стороны защиты не содержало характеристик по месту жительства, работы или органов, осуществляющих за лицом надзор, имеющим судимость, по его поведению и реальному исправлению. Также не было предоставлено данных о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении осужденного во время условно-досрочного освобождения, в частности о совершении или несовершении новых уголовных преступлений», — говорится в сообщении.

Напомним, что Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с бывшего народного депутата Виктора Лозинского.

В 2013 году его приговорили к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений. 16 июня 2009 года произошел инцидент, в результате которого погиб 55-летний житель села Грушка Ульяновского района Кировоградской области Валерий Олийнык.

Во время начавшегося расследования выяснилось, что к его гибели имели отношение депутат Верховной Рады Украины Виктор Лозинский, начальник Голованевской районной прокуратуры Евгений Горбенко и начальник Голованевского районного отдела милиции Михаил Ковальский.

В апреле 2016 года Апелляционный суд Киевской области подтвердил законность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания бывшего народного депутата Виктора Лозинского.

Бориспольский районный суд Киевской области освободил Лозинского благодаря «закону Савченко» (инициированного народным депутатом Надеждой Савченко). Согласно этому закону, ему сократили срок, причислив каждый день пребывания в СИЗО к приговору за два. Без «закона Савченко» Лозинский мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение в конце 2017 года.