Прокуратура объявила в розыск 64 боевиков "самообороны Крыма" и установила полные анкетные данные 900 членов НВФ

Прокуратура Автономной Республики Крым в 2018 году объявила в розыск 64 боевиков так называемой "самообороны Крыма" и установила полные анкетные данные 900 членов этого НВФ.

В частности, 64 представителям незаконно созданного вооруженного формирования, которое с 2014 года способствует государству-агрессору в оккупации Крыма, сообщено о подозрениях по ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Украины, они объявлены в розыск.

О подозрении сообщено 8 лицам, которые создали, финансировали и координировали деятельность вооруженного формирования, 15 лицам, которые руководили так называемыми ротами "самообороны Крыма", а также 41 лицу-участнику вооруженного формирования.

Данные лица организовали структуру военного типа, где соблюдались единоначалие, четкая иерархичность и дисциплина. На вооружении у формирования было огнестрельное оружие, взрывные устройства, а также тяжелое вооружение и военная техника.

"В формировании был определен механизм вступления и порядок прохождения службы, каждому структурному подразделению вменялись соответствующие задачи, при силовой поддержке со стороны вооруженных сил Российской Федерации: подавление организованного сопротивления проукраински настроенного населения на оккупированной территории, депортация населения Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в заявлении прокуратуры.

В настоящее время прокуратурой АРК и ГУ Нацполиции в Крыму и города Севастополь установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "самооборона Крыма".

Кроме того, собираются доказательства участия представителей указанного формирования в захвате предприятий, учреждений, организаций, нападениях на проукраински настроенных граждан, их похищения, а также совершения других уголовных преступлений. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.