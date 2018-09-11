Прокуратура объявила в розыск 64 боевиков "самообороны Крыма" и установила полные анкетные данные 900 членов НВФ

Прокуратура Автономной Республики Крым в 2018 году объявила в розыск 64 боевиков так называемой "самообороны Крыма" и установила полные анкетные данные 900 членов этого НВФ.
В частности, 64 представителям незаконно созданного вооруженного формирования, которое с 2014 года способствует государству-агрессору в оккупации Крыма, сообщено о подозрениях по ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Украины, они объявлены в розыск.
О подозрении сообщено 8 лицам, которые создали, финансировали и координировали деятельность вооруженного формирования, 15 лицам, которые руководили так называемыми ротами "самообороны Крыма", а также 41 лицу-участнику вооруженного формирования.
Данные лица организовали структуру военного типа, где соблюдались единоначалие, четкая иерархичность и дисциплина. На вооружении у формирования было огнестрельное оружие, взрывные устройства, а также тяжелое вооружение и военная техника.
"В формировании был определен механизм вступления и порядок прохождения службы, каждому структурному подразделению вменялись соответствующие задачи, при силовой поддержке со стороны вооруженных сил Российской Федерации: подавление организованного сопротивления проукраински настроенного населения на оккупированной территории, депортация населения Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в заявлении прокуратуры.
В настоящее время прокуратурой АРК и ГУ Нацполиции в Крыму и города Севастополь установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "самооборона Крыма".
Кроме того, собираются доказательства участия представителей указанного формирования в захвате предприятий, учреждений, организаций, нападениях на проукраински настроенных граждан, их похищения, а также совершения других уголовных преступлений. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.
Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.
Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования