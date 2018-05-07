Прокуратура объявила подозрение одной из причастных к нападению на ветерана АТО

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Одной из участниц нападения на Дмитрия Вербича объявили подозрение
Фото: Дмитрий Вербич/Facebook

Одной из участниц нападения на Дмитрия Вербича объявили подозрение

Киевская городская прокуратура №7 сообщила о подозрении одной из участниц нападения на ветерана АТО Дмитрия Вербича в Киеве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, подозреваемой инкриминируют преступление по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения.

В ведомстве также добавили, что другие участники нападения устанавливаются.

Ранее сообщалось, в Харькове сотрудники СБУ задержали подозреваемых в нападении на участника АТО Дмитрия Вербича в Киеве.

Впоследствии в СБУ отметили, что организатором нападения на ветерана АТО Дмитрия Вербича является гражданин РФ, который скрывается в Польше.

В то же время адвокат пострадавшего Вербича заявила, что среди задержанных в Харькове лиц только одна женщина причастна к нападению.

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Напомним, вечером 2 мая в Киеве неизвестные совершили нападение на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Он проходил по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел трех парней и двух девушек в масках. Злоумышленники набросились на него, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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