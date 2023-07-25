Прокуратура Крыма расследует 127 случаев незаконных заключений за проукраинскую позицию

25 июля, 20:36
Поделиться:
Листовки от партизанов в Крыму (Фото:t.me/minre_ru)

Листовки от партизанов в Крыму (Фото:t.me/minre_ru)

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя расследует 127 уголовных производств по фактам незаконного заключения людей за проукраинскую позицию.

Об этом сообщила прокуратура в ответе на запрос Центра прав человека ZMINA.

Эти производства начаты в период 2014—2023 годов. Среди них есть дело по факту оказания ненадлежащей медицинской помощи украинским политзаключенным. В прокуратуре говорят, что только восемь из этих дел были направлены в суд, в то время как все остальные находятся на этапе досудебного расследования.

Видео дня

Читайте также:
«Вернув Крым, мы восстановим мир». Как спустя девять лет после оккупации полуострова его освобождение стало ключевым условием победы Украины

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 864 случая произвольного задержания граждан Украины, совершенных российскими оккупантами с 24 февраля 2022-го по 23 мая 2023 года. В частности, речь идет о задержании 763 мужчин, 94 женщин и 7 парней. Многие из этих задержаний носили характер насильственных похищений. Многих задержали во время «фильтрации», проводимой российской федерацией на временно оккупированной территории.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X