Прокуратура Крыма расследует 127 случаев незаконных заключений за проукраинскую позицию 25 июля, 20:36 Листовки от партизанов в Крыму (Фото:t.me/minre_ru)

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя расследует 127 уголовных производств по фактам незаконного заключения людей за проукраинскую позицию.

Об этом сообщила прокуратура в ответе на запрос Центра прав человека ZMINA.

Эти производства начаты в период 2014—2023 годов. Среди них есть дело по факту оказания ненадлежащей медицинской помощи украинским политзаключенным. В прокуратуре говорят, что только восемь из этих дел были направлены в суд, в то время как все остальные находятся на этапе досудебного расследования.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 864 случая произвольного задержания граждан Украины, совершенных российскими оккупантами с 24 февраля 2022-го по 23 мая 2023 года. В частности, речь идет о задержании 763 мужчин, 94 женщин и 7 парней. Многие из этих задержаний носили характер насильственных похищений. Многих задержали во время «фильтрации», проводимой российской федерацией на временно оккупированной территории.