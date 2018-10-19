19 октября 2018, пятница

Прокуратура Киева отреагировала на попытку захвата квартиры Максаковой

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Квартира Максаковой находится на бульваре Т.Шевченко, где убили ее мужа
Скриншот с видео

Квартира Максаковой находится на бульваре Т.Шевченко, где убили ее мужа

В четверг, 18 октября, неизвестные ворвались в квартиру вдовы убитого в Киеве экс-депутат Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой.

По данным прокуратуры Киева, в это время там находились ее сын и няня. Неизвестные вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение. 

Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия.

Девять человек, которые принимали участие в захвате квартиры, доставили в Шевченковское управление полиции. 

По данному факту начато уголовное производство по ст. 356 УК Украины (Самоуправство).

Ранее о попытке захвата квартиры сообщила сама Максакова.

Напомним, муж Максаковой Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской возле гостиницы Премьер Палас.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове