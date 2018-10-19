Прокуратура Киева отреагировала на попытку захвата квартиры Максаковой

Квартира Максаковой находится на бульваре Т.Шевченко, где убили ее мужа

В четверг, 18 октября, неизвестные ворвались в квартиру вдовы убитого в Киеве экс-депутат Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой.

По данным прокуратуры Киева, в это время там находились ее сын и няня. Неизвестные вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение.

Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия.

Девять человек, которые принимали участие в захвате квартиры, доставили в Шевченковское управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 356 УК Украины (Самоуправство).

Ранее о попытке захвата квартиры сообщила сама Максакова.

Напомним, муж Максаковой Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской возле гостиницы Премьер Палас.