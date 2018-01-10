Прокуратура Киева открыла дело против "оборотней в погонах", которые подбросили бизнесмену боеприпасы

Прокуратура Киева начала расследование по признакам превышения служебных полномочий сотрудниками Голосеевского управления полиции во время обыска у белорусского бизнесмена Тимофея Кохновича и его дальнейшего задержания.

В отношении работников полиции возбуждено уголовное производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Кроме того, прокуратура инициировала служебное расследование в отношении сотрудников местной прокуратуры, которые поддерживали в суде ходатайство об аресте данного гражданина.

Напомним, что белорусский бизнесмен Тимофей Кохнович, который с 2010 года имеет статус беженца в Украине, обвинил столичных полицейских в вымогательстве взятки в размере 50 тысяч долларов и подбросе боеприпасов во время обысков. Момент подброса боеприпасов зафиксировали камеры наблюдения.

По данному факту полиция Киева начала служебное расследование.