Прокуратура Харькова сообщила о подозрении няне, избивавшей ребенка с ДЦП

В прокуратуре не исключили, что могут открыться новые обстоятельства

Прокуратура Харькова сообщила о подозрении 46-летней няне, которая била ребенка с ДЦП.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, уголовное производство начато по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

По словам представителя прокуратуры, действия женщины могут быть переквалифицированы, если в ходе досудебного расследования откроются дополнительные обстоятельства.

Ранее полиция Харькова начала расследовать случай применения силы против ребенка, страдающего детским церебральным параличом.

Мать 14-летней девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что няня избила ее дочь, когда она отсутствовала. В подтверждение своих слов женщина предоставила видео с камер наблюдения, установленных дома

На видео видно, как женщина несколько раз ударила ребенка по лицу и голове, держала за шею. Затем она толкнула девочку, из-за чего она упала на пол.