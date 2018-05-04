Прокуратура Харькова переквалифицировала дело в отношении няни, избивавшей ребенка с ДЦП

Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 46-летней женщины, которая избивала девочку с ДЦП во время работы няней.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, изначально женщине сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений. Однако во время следствия были собраны доказательства, которые дали основания для изменения подозрения.

Теперь действия няни квалифицируют по ч.1 ст.127 УК Украины (пытки). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее полиция Харькова начала расследовать случай применения силы против ребенка, страдающего детским церебральным параличом.

Мать 14-летней девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что няня избила ее дочь, когда она отсутствовала. В подтверждение своих слов женщина предоставила видео с камер наблюдения, установленных дома

На видео видно, как женщина несколько раз ударила ребенка по лицу и голове, держала за шею. Затем она толкнула девочку, из-за чего она упала на пол.