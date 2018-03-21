Прокуратура Донецкой области расследует смерть пятиклассника на уроке физкультуры

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Школьник умер до приезда скорой
Фото: luganews.com

Школьник умер до приезда скорой

Прокуратура Донецкой области расследует смерть ученика пятого класса одной из школ Мирнограда на уроке физкультуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 марта. На уроке физкультуры парню внезапно стало плохо.

Медики бригады скорой помощи констатировали смерть ребенка и доставили тело в терапевтическое отделение центральной городской больницы.

Предварительно установлено, что у парня было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3 категории.

В суд направлено ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти школьника.

Ранее сообщалось, что в бассейне университета Львова умер 17-летний студент.

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