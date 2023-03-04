Российского военнослужащего будут судить за убийство двух мирных жителей Киевщины

4 марта, 02:47
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Преступления россиянина зафиксировали камеры наблюдения (Фото:Офис генерального прокурора)

Преступления россиянина зафиксировали камеры наблюдения (Фото:Офис генерального прокурора)

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении российского оккупанта, расстрелявшего в Киевской области гражданских.

После расследования дело направлено в суд в отношении старшего лейтенанта 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригады вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч.2). ст.438 УК Украины).

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Отмечается, что в марте 2022 года пять военнослужащих РФ на автомобиле с буквой V и надписью Танковый спецназ RUS приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.

Там их встретили двое гражданских без оружия. Оккупанты убедились, что люди не представляют для них угрозы и разрешили им уйти. После этого двоих мужчин расстреляли в спину.

Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора

Впоследствии российские оккупанты зашли на предприятие и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль. Преступление зафиксировано на камерах наблюдения.

Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киевская область Война в Украине Офис генерального прокурора Война России против Украины

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