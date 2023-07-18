«Россияне понимают, что будет возмездие». Как в Мариуполе отреагировали на возвращение командиров Азовстали — Андрющенко 18 июля, 17:01 NV Премиум Командир бригады Азов, подполковник НГУ Денис Прокопенко с позывным Редис (Фото:t.me/azov_media)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Radio NV рассказал, как в городе отреагировали на возвращение в Украину пятерых командиров, в том числе и азовца Дениса Прокопенко.

«Каждое упоминание об этом, каждая фотография наших защитников, которые появляются, — это как атомную бомбу бросают прямо в мариупольское инфопространство. У россиян пылает, у ждунов пылает, наше проукраинское сообщество поднимает голову. Это прямо очень мощно было», — отметил Андрющенко.

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Лучшего и более результативного информационного удара по россиянам, предполагает он, нельзя придумать.

«Действительно, россияне боятся. Они понимают (и даже не скрывают того, что понимают), что будет возмездие, что будет месть, и что наши азовцы и командиры гарнизона Мариуполя [вернулись] не просто так. <...> Это не просто пощечина [диктатору] Путину была. Я даже не знаю с чем сравнить, если честно. Пригожинский [бунт] был, пожалуй, сопоставим с информационным результатом для Мариуполя и Мариупольского района», — добавил Андрющенко.

Командир бригады Азов, подполковник НГУ Денис Прокопенко с позывным Редис встретился с личным составом своего подразделения.

Пресс-служба бригады Азов сообщила, что он в ближайшее время вернется к выполнению служебных обязанностей.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Они более девяти месяцев находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона «Азовсталь» обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.