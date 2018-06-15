Проходной порог. Какие минимальные результаты ВНО 2018 установлены для участия во вступительной кампании

В УЦОКО заверили, что ученики, которые получили высокую оценку по аудированию по английскому, были успешными и в других видах тестов по этому предмету

Экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила проходной порог для теста внешнего независимого оценивания. Речь идет о четырех дисциплинах: математике, украинском языке, иностранных языках и биологии. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Предметы тестирования и их минимальные баллы

Для поступления в вуз необходимо набрать минимальное количество баллов. В этом году для математики установили порог 10 баллов, для украинского языка - 23, для иностранных языков - 19 баллов и для биологии - 22.

Проходной балл определяется максимально успешными результатами по тестированию и их общим количеством

Проходные баллы в этом году меньше, чем в прошлом - на один балл для всех названных дисциплин, кроме иностранного языка. Для этого предмета проходной уровень вырос на 5 баллов.

Эксперт по развитию образования Наталья Чуприна объяснила, что проходной балл по каждому предмету зависит от результатов всех учеников. И чем выше общий балл по определенному предмету, тем качественнее есть уровень, который показали дети во время тестирования. Эксперт подтвердила, что ошибки в тестировании по английскому языку действительно были.

Однако проходной порог по английскому языку в этом году выше на пять баллов, чем в прошлом.

В состав экспертной комиссии вошли работники Министерства образования и науки Украины, Национальной академии наук, Национальной академии педагогических наук, Украинской и региональных центров оценивания качества образования, учебных заведений и других учреждений и организаций.

Первым рассматривали порог "сдал/не сдал" для математики.

Для поступления в вуз в этом году необходимо было набрать 23 балла по украинскому языку

Представитель студенчества, президент Украинской ассоциации студентов Лидия Фесенко считает, что проходной балл по математике должен быть выше.

"Порог в 10 баллов - это базовые знания, которыми должен обладать каждый человек. И это объективно. Не забывайте, что это подготовка к заведениям высшего образования. Потеря студентов не слишком велика. В высших учебных заведениях ведутся дискуссии по уменьшению преподавательского и студенческого состава, потому что сейчас количество не выигрывает. И это видно по тому, на каком уровне находятся наши учебные заведения", - отметила Фесенко.

Факторы, которые могли повлиять на успешность выпускников во время тестирования

Между тестированием по математике и украинскому языку был всего один день перерыва.

Проходной балл определяется экспертами и зависит от количества желающих получить высшее образование

И это могло сказаться на результатах учеников, ведь они не успели отдохнуть. Директор Роменской специализированной школы Валентина Судьина уверена, что между испытаниями очень малые промежутки. К тому же, в один день перерыва состоялся последний звонок, подчеркнула она.

"Дети просто не успели перестроиться с одного тестирования на другое. Минобразования рекомендует при проведении государственной итоговой аттестации делать паузу между испытаниями не менее 2-3 дней", - сказала педагог.

Шла дискуссия и вокруг тестирования по английскому языку.

ВНО в этом году запомнится возмущениями аудированием по английскому языку

Члены экспертной комиссии вспомнили возмущение некоторых выпускников по поводу аудирования.

Председатель комиссии, директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий заверил, что ученики, которые получили высокую оценку по аудированию, были успешными и в других видах тестов. А место в аудитории, где сидел ученик, не влияло на качество звука, который слышали абитуриенты.

Украинские выпускники сдавали в этом году ВНО не только по английскому языку. Уровень знаний показывали также по немецкому, французскому, испанскому языках. Но для всех установили единый порог - 19 баллов. Единогласно члены комиссии проголосовали только за одну дисциплину - биологию.

Порог "сдал/не сдал" по истории Украины, географии, физике и химии определят в следующую среду - 20 июня.