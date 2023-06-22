Западные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но после войны — Reuters 22 июня, 18:02 Опрошенные представители не выразили заинтересованности в инвестициях напрямую, поскольку сейчас идет война, а безопасность является главной проблемой (Фото:REUTERS/Фабиан Биммер)

Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но только после окончания войны. К такому выводу пришло агентство Reuters, пообщавшись с шестью руководителями компаний на Парижском авиашоу.

«Просто надо думать шире, о состоянии дел и риске, связанном с этой копродукцией», — подчеркнул Грег Ульмер, возглавляющий авиационный бизнес американского оборонного гиганта Lockheed Martin.

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Представители двух ведущих оборонных компаний подтвердили, что были проинформированы об инициативе Киева по производству западного оружия в Украине. Причем один из них добавил, что его компания готова подписать письмо о намерениях по обсуждению промышленного партнерства в Украине после завершения войны.

Однако опрошенные представители не выразили заинтересованности в инвестициях напрямую, поскольку сейчас идет война, а безопасность является главной проблемой.

«Нужно определенное время, как и в любой стране, чтобы попытаться оценить, кто является правильными партнерами, кто что может сделать. И делать это, одновременно с тем, как они ведут войну — это непростая задача», — отметил Микаэль Йоханссон, генеральный директор шведской компании Saab.

Однако многие руководители видят большие возможности в Украине после окончания войны.

«Мы знаем, что существует высококвалифицированная рабочая сила людей, которые стремятся учиться, чрезвычайно изобретательны и имеют культуру выполнения задач», — сказал Рикардо Мендеш, генеральный директор британской и португальской компании по производству дронов TEKEVER.

Некоторые руководители предупреждают, что существующие правила могут ограничить способность компаний работать с украинской промышленностью даже после войны.

«Когда дело доходит до совместного производства, правительство США очень внимательно смотрит на эти вещи. и всегда с прицелом на то, чтобы убедиться, что мы не полностью передаем все технические ноу-хау иностранному партнеру», — отметила Никола Джонсон, старший директор по связям с правительством американского производителя дронов General Atomics.

Если война завершится в течение следующего года, стратегия Украины может стимулировать начало обсуждений по развитию оборонной промышленности в период мира.

«Это замечательная идея. Это лишь вопрос времени», — подчеркнул Ричард Абулафиа, аэрокосмический аналитик AeroDynamic Advisories.

21 июня премьер-министр Денис Шмыгаль во время конференции по восстановлению Украины заявил, что после завершения войны Украину ждут значительные достижения в развитии военно-промышленного комплекса.

17 мая немецкий оборонно-промышленный концерн Rheinmetall и Укроборонпром заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое имеет целью укрепить оборонную промышленность Украины.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с руководством британской оборонной компании BAE Systems. Они договорились об открытии украинского офиса BAE Systems.