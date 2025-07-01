Умеров объявил о старте программы совместного производства оружия в Украине и странах формата Рамштайн

Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил о запуске программы совместного производства оружия с международными партнерами в Украине и в странах-участницах Контактной группы в формате Рамштайн.

Об этом он заявил 1 июня в своем официальном Telegram-канале.

«Мы имеем бесценный опыт ведения современной войны, собственное эффективное вооружение и военную технику, а также возможность испытывать все это непосредственно на поле боя. Вскоре украинские производители вооружения и военной техники получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит быстро масштабировать и модернизировать производство, а также строить новые мощности», — заявил министр.

Реклама

По словам главы Минобороны, все произведенное на новых мощностях вооружение до окончания войны будет поставляться Силам обороны Украины.

«Сегодня Министерство обороны Украины совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представили предприятиям отечественного оборонно-промышленного комплекса ключевые положения четырех законопроектов. Они касаются изменений в налоговом, таможенном, бюджетном законодательстве и Уголовном кодексе и направлены на развитие отрасли и повышение уровня безопасности производства. Первое голосование в Верховной Раде Украины по этому пакету изменений состоится уже в этом месяце. Ожидаем положительного решения от депутатов», — подытожил министр.

15 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 33−34% оружия, которое используется на поле боя, — украинского производства, более 30% - европейского, и еще 40% - американского.

7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство работает над механизмом долгосрочных контрактов для оборонных предприятий. Он отметил, что это будет способствовать стабильному производству оружия и боеприпасов.

21 февраля на выставке Defense Tech Innovations Forum 2025 впервые показали украинскую ракету Трембита. Отмечается, что эта украинская ракета летит со скоростью до 400 км/ч и достает стратегические цели противника.

25 февраля вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине 19 компаний занимаются производством ракет разных типов — от малых для дронов до баллистических и крылатых.

4 марта Шмыгаль заявил, что Украина в 2025 году на 100% будет способна обеспечить потребности Сил обороны в артиллерии продукцией собственного производства.

18 мая The Wall Street Journal сообщило, что на данный момент Украина производит больше оружия, чем когда-либо.

5 июня Рустем Умеров заявлял, что первый транш в 428 миллионов евро по датской модели поступит в ближайшее время и будет направлен на производство украинского оружия, в частности артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

По словам чиновников, такая модель оказалась эффективной: в 2025 году Дания, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия потратят в совокупности 1,3 миллиарда евро на украинскую артиллерию, ударные дроны, ракеты и противотанковое оружие, произведенное в Украине. Около 830 млн в евро из этой суммы поступает от ЕС, который черпает средства из доходов, полученных от замороженных российских активов.

24 июня Рустем Умеров и его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен подписали в Гааге Письмо о намерениях, которое предусматривает создание совместного оборонного производства на территории Дании.

«Дания уже выделила 500 миллионов крон для запуска украинского оборонного производства на своей территории. Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских Сил обороны», — сказал министр обороны Украины.