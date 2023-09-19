Оружие Победы. Почему ГосККБ Луч столкнулось с проблемами: открыты уголовные производства 19 сентября, 16:46 Новости компаний

ГП «ГосККБ «ЛУЧ» 19 сентября официальными письмами обратилось к Премьер-министру Украины Шмыгалю Д. А., секретарю СНБО Украины Данилову А. М., Министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышину А. М. и Генеральному директору АО «Украинская оборонная промышленность» Сметанину Г. В. с просьбой урегулирования соответствия выводов Госаудитслужбы законодательству.

Кроме военной агрессии российской федерации против Украины, ГП «ГосККБ «ЛУЧ» столкнулось с внутренними факторами, которые затрудняют выполнение поставленных задач разработки и производства Оружия Победы.

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По мнению ГП «ГоСККБ «ЛУЧ», позиция должностных лиц Госаудитслужбы относительно запрета включения прибыли в состав цены создала реальные угрозы национальной безопасности и обороне государства.

Выводы Госаудитслужбы вызывают удивление и возмущение, стали причиной разногласий и судебных процессов между органами власти в период военного положения, а материалы ревизии переданы правоохранительным органам, на основании которых начаты уголовные производства.