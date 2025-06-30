«Готовим наше противодействие». Зеленский рассказал, что Украина сосредоточится на перехватчиках и дальнобойных дронах для отражения атак РФ

Украина в плане противодействия российским атакам беспилотниками сосредоточится на производстве обычных дронов, дронов перехватчиков и дронов для дальнобойных ударов.

Об этом 30 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Что касается дронов — будет больше нашего собственного производства. Сегодня мы обсудили все, что касается заказов, контрактов и полных возможностей нашего производства. Буду говорить с нашими партнерами о новых инвестициях в Украину — в наше оружие. Приоритет — дроны, дроны-перехватчики и дроны для дальнобойных ударов. Конечно, это фронт и все, что нужно для наших воинов на передовой, все, что реально сдерживает российские штурмы», — сказал он.

По словам президента Зеленского, он благодарен всем украинским производителям дронов — каждому разработчику и всем, кто активно развивает направление производства дронов-перехватчиков.

«Это чрезвычайно важно. Россия вкладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по нашему государству. Мы готовим наше противодействие», — подытожил глава украинского государства.

29 марта экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, а ныне советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Камышин заявлял, что Украина может производить до 5 млн FPV-дронов в год. По его словам, в Украине есть более 150 производителей, которые могут производить до 100 тысяч дронов в месяц.

В апреле Владимир Зеленский заявлял, что у Украины в этом году есть хорошие перспективы стабильного роста производства дронов. По словам президента, только с начала 2025 года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов на оптоволокне.

2 июня заместитель министра обороны Украины Александр Козенко заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить 10 миллионов дронов в год.

25 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство — в том числе ракет и дронов.