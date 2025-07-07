Украина за год увеличила производство беспилотников на 900%. Это стало одним из главных ответов государства на затяжную войну, которая меняет подходы к ведению боев и требует современных решений с фронта, отмечают аналитики Defense Express .

Если летом 2024 года Украина производила около 20 тысяч дронов в месяц, то сейчас эта цифра превышает 200 тысяч, говорится в исследованиях аналитических центров Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review. В то же время эксперты отмечают: для дальнейшего развития нужны устойчивые долгосрочные программы и новые инвестиции в передовые технологии.

В Украине подают меньше патентов на беспилотные технологии, чем в России или других странах, говорится в исследованиях. Как отмечают эксперты, защита авторских прав на собственные разработки является важным для дальнейшего развития дроностроения.

Впрочем, как пишет Defense Express, эти данные касаются 2022−2023 годов, когда украинская дроновая отрасль еще только развивалась. Хотя патентная активность не всегда является самым точным показателем для страны, находящейся в состоянии войны, эксперты отмечают: защита интеллектуальной собственности все же остается важным шагом для будущего отрасли.

По словам западных аналитиков, украинскому оборонно-промышленному комплексу нужны долгосрочные контракты. Это позволило бы предприятиям лучше планировать работу — нанимать работников, налаживать производство и вкладывать средства в развитие. Об этой потребности неоднократно говорили и представители украинской оборонки, пишет Defense Express.

Также западные эксперты указывают на необходимость единых стандартов качества для военной продукции. Это поможет уменьшить количество некачественных или проблемных изделий. В то же время основная проблема — не столько в создании стандартов, сколько в контроле за их соблюдением.