Как рассказал Рустем Умеров, Украина способна производить до 10 миллионов дронов в год (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская оборонная промышленность уже способна производить до 10 миллионов дронов в год.

Об этом он написал в Facebook по итогам встречи с представителями немецкой оборонной индустрии.

По его словам, это была одной из украинских инициатив, которая обсуждалась.

Умеров отметил, что Украина активно развивает индустриальные проекты в сфере обороны как внутри страны, так и совместно с международными партнерами за рубежом.

Кроме того, министр обсудил с партнерами инициативу производства вооружения, о которой объявил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет об объединении украинских технологий с производственными мощностями партнеров для масштабирования выпуска всего необходимого для Сил обороны.

«Наша цель — наладить эффективную кооперацию. Государство готово помогать компаниям в поиске партнеров в Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах, в частности через соинвестиции и создание совместных предприятий», — написал он.

По словам Умерова, он подчеркнул партнерам, что Украина нуждается в поддержке по ряду направлений:

дроны и дальнобойное вооружение

средства радиоэлектронной борьбы и системы связи

противовоздушная оборона

бронетехника

программное обеспечение.

Благодарен правительству, народу Германии и немецким компаниям за неизменную поддержку Украины. Ваша помощь спасает жизни. Убежден, что впереди — новые совместные проекты, которые сделают сильнее и Украину, и всю Европу.

29 марта экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, а ныне советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Камышин заявлял, что Украина может производить до 5 млн FPV-дронов в год. По его словам, в Украине есть более 150 производителей, которые могут производить до 100 тысяч дронов в месяц.

В апреле Владимир Зеленский заявлял, что у Украины в этом году есть хорошие перспективы стабильного роста производства дронов. По словам президента, только с начала 2025 года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов на оптоволокне.

2 июня заместитель министра обороны Украины Александр Козенко заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить 10 миллионов дронов в год.

25 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство — в частности ракет и дронов.