Происхождение Хэллоуина. Как его празднуют в Украине и в других странах

Активно коммерциализировать Хэллоуин в Украине начали в последние 15 лет

Рестораны, магазины, ночные клубы и торговля активно приобщаются к празднику Хэллоуин. В Киеве устраивают вечеринки еще с прошлой пятницы. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Выросли цены

В некоторых заведениях и компаниях празднования запланированы в разные дни. Мероприятия продлятся до следующей субботы. Товары на Хэллоуин подорожали, рассказала пресс-секретарь площадки онлайн-торговли Prom.ua Лилия Овчинникова.

Хэллоуин - это рекламный промо-праздник для каждого заведения

Больше всего вырос в цене грим и косметика для спецэффектов. Костюмы на Хэллоуин начали искать еще в начале октября. Для детей выбирают образ супергероев. Женщины одеваются медсестрами и полицейскими, а мужчины выбирают парики, маски и грим, чтобы самостоятельно создавать свой образ, рассказала Овчинникова.

"Женские костюмы стоят в среднем около 800 грн и с прошлого года подорожали примерно на треть. Косметика и грим подорожали на 50%. Набор стоит 450 грн. Детские костюмы стоят в этом году примерно 300-800 грн", - сказала Овчинникова.

Происхождение праздника

Праздник Хэллоуин, или Ведьмина ночь происходит от древних традиций шотландских кельтов. В христианстве его праздновали как Вечер Дня всех святых. Некоторые исследователи утверждают, что праздник имеет исключительно христианское, а не языческие корни. Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Громко отмечают Хэллоуин в США, Канаде, Ирландии, Великобритании. В Украине этот праздник прижился после обретения независимости. Активно коммерциализировать его начали последние 15 лет. В США дети ходят к соседям и просят сладости. Обращаются к хозяевам со словами, которые переводятся: "Угощение или вред".

Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября, в Украине уже начались мероприятия

Это означает, что хозяева должны угостить детей. Происходят также костюмированные вечеринки. Также вырезают фонарь из тыквы, сахарят яблоки, разводят костры.

Хэллоуин - распространенный праздник в европейских странах. Там популярные вечеринки в старинных замках. Некоторые историки считают, что Хэллоуин в США привезли именно переселенцы из Ирландии и Шотландии. В традиции этих стран был фестиваль по случаю окончания сбора урожая и прихода зимы.

День Мертвых - традиционный мексиканский праздник, который почитает память умерших. Его отмечают ежегодно 1 и 2 ноября. В Японии на праздник Хэллоуин проводят парады. В индийской культуре отмечают Дивали. Этот праздник приходится на конец октября - начало ноября. Оно символизирует победу добра над злом.

Коммерция и имидж

Рестораны просчитывают планы на Хэллоуин, смотрят, что будет происходить в других заведениях, рассказал ресторатор Денис Ханенко, соучредитель ресторана Ребра и Котлеты. Там Хэллоуин отметили еще в пятницу. Посетители могли сделать себе грим. В заведении работал фотограф. Интерьер украсили тыквами и сеном. Ханенко убежден, что инвестиции в праздничную атмосферу окупятся.

"Это рекламный промо-праздник для каждого заведения. Многие заведения тратят достаточно ресурсов, которые могут и не вернутся именно в этот день. Но это как большая рекламная кампания для заведения", - отметил Ханенко.

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Не все учреждения приобщаются к тематических торжествам. Владелица львовской кофейни-кондитерской Аґрус Надежда Рак отметила, что Хэллоуин в заведении не будут отмечать, ведь специфика целевой аудитории другая.

Исторически на праздник Хэллоуин одевались в костюмы нечистой силы, чтобы отпугнуть ее, пояснила старший научный сотрудник, доцент кафедры психологии Таврического национального университета Татьяна Белавина.

В Украине традиционные праздники заменяют на новые. К ним активно приобщается молодежь. Благодаря костюмам и взаимодействию таким образом с другими, люди в определенной степени хотят отвлечься от реальности, говорит психолог.

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Праздник Хэллоуин будут отмечать уже на этой неделе в ночь со среды на четверг.