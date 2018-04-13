Программа Схемы рассказала о встрече в Женеве Коломойского и Боголюбова с Ложкиным

Программа расследований Схемы сообщает, что 26 марта в Женеве прошла тайная встреча украинского олигарха Игоря Коломойского с его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым и одним из соратником президента Украины Борисом Ложкиным.

После того как они втроем пообедали в ресторане, журналисты поинтересовались у Ложкина о целях встречи, но он отказался разговаривать.

Позже пресс-секретарь Ложкина направил программе письменный ответ, передает Радио Свобода.

"Борис Ложкин не ведет и не может вести никаких переговоров от имени президента Петра Порошенко, поскольку уже почти два года не занимает должностей в Администрации президента, а также не является его советником или представителем", - сообщили журалистам.

В то же время, Игорь Коломойский прокомментировал встречу в Женеве.

"Они - давние друзья. Кроме того, были партнерами. В них есть что обсуждать и о чем говорить. Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него как можно быстрее спрятаться, если бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг", - заявил Коломойский.

Напомним, что Борис Ложкин был назначен руководителем Национального инвестиционного совета при главе государства в августе 2016 года. 7 февраля был освобожден с занимаемой должности.

С 10 июня 2014 года Борис Ложкин занимал должность главы Администрации президента. Во многих своих интервью он отмечал, что не имеет желания долго задерживаться на государственных должностях и хочет вернуться в бизнес.