Прохождение ВЛК. Какие документы необходимы военным для военно-врачебной комиссии 10 августа, 14:18 Какие документы нужны военным для прохождения ВВК, порядок действий и обследования (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военнослужащие после полученного боевого ранения или другой травмы проходят военно-врачебную комиссию с целью определения степени пригодности к военной службе. От этого зависят основания для увольнения а также выплаты военному.

Военные проходят ВВК по закону каждый раз после лечения — из-за ранения, травмы, контузии или заболевания. Если они находились в больнице, но направление могут выдать там, однако значительно шире практика, когда направление выдает командование.

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Такое направление на медицинский осмотр военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) проводится прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, органами управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, прокуратурой, судом, начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения, военными комендантами гарнизонов.

Если военный прибыл в часть после лечения нельзя писать рапорт о завершении лечения — необходимо прежде всего получить направление на ВВК. Комиссия определяет степень пригодности военного к дальнейшей службе, связь травмы, болезни, контузии с прохождением службы, предоставляет заключение, которое потом потребуется для получения выплат или, при необходимости, получения инвалидности вследствие боевых действий.

Документы для прохождения ВВК военным

После получения направления на ВВК необходимо собрать список необходимых документов. Важно иметь при себе все медицинские документы, которые выписывали врачи в госпитале. Для прохождения военно-врачебной комиссии у военнослужащих должно быть:

направление на медицинский осмотр ВЛК;

медицинская книжка;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);

служебная характеристика (необязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей в/ч (в случае получения травмы, ранения, контузии, увечья в результате боевых действий) и/или заверенную копию акта о несчастном случае (острое профессиональное заболевание (отравление), ранения, контузии, травмы, увечья, кроме тех случаев, которые наступили в результате поражений или действий со стороны противника);

удостоверение УБД (при наличии);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих — участников боевых действий (могут быть в виде ксерокопий, однако заверенные соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).

Порядок прохождения ВЛК

В Украине действуют штатные ВВК, к которым относятся ЦВЛК и ВВК региона (расположены в г. Львов, г. Харьков, г. Днепр, г. Одесса, г. Винница). Кроме того есть внештатные постоянно действующие ВВК, к которым относятся:

госпитальные ВЛК;

гарнизонные ВЛК;

врачебно-летные комиссии (ВЛК);

ВЛК высокомобильных десантных войск;

ВВК территориального центра комплектования;

ВВК государственных, коммунальных учреждений здравоохранения с правами госпитальной ВВК.

Военный должен пройти всех врачей из состава комиссии, которая включает:

хирурга;

терапевта;

невропатолога;

окулиста;

отоларинголога;

гинеколога (для женщин);

врачей других специальностей при необходимости.

В ВВК военного направят на ЭКГ-обследование, флюорографическое обследование органов грудной клетки, общий анализ крови и мочи. Возможно, военному назначат дополнительное обследование по медицинским показаниям.

Прохождение ВЛК такое:

1) В регистратуре учреждения здравоохранения должны предоставить:

карточку обследования и медицинского осмотра, которую в дальнейшем будут заполнять врачи;

корешки на прием ко всем необходимым врачам;

объяснить, где находятся нужные кабинеты и как записаться в очередь (в некоторых заведениях уже работает электронная форма записи).

2) Нужно сдать все необходимые анализы и пройти обследование. Затем пройти врачей.

3) Каждый из врачей после осмотра пишет заключение о состоянии здоровья военнослужащего. Под своим заключением каждый врач обязательно должен поставить подпись и заверить его печатью.

Сроки для прохождения ВВК не определены законодательством и зависят в каждом конкретном случае от количества необходимых медицинских (специальных) исследований для установления диагноза и/или очередями и загруженностью врачей.