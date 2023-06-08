После получения повестки. Какая ответственность наступает после прерывания прохождения ВВК в Украине 8 июня, 13:39 Общая мобилизация: какая ответственность за уклонение от ВВК и прекращение прохождения комиссии (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Повестки может получить любой из мужчин от 18 до 60 лет, которые считаются военнообязанными.

После получения повестки мужчины в Украине должны явиться в указанное время и в указанное место для уточнения учетных данных в территориальном центре комплектования и соцподдержки. Если человек не имеет права на отсрочку по закону, его направляют на прохождение военно-врачебной комиссии.

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Во время прохождения ВВК может возникнуть ситуация, когда мужчину направляют на дообследование в больницу, или повестку на ВВК выдали на другое число, а не на день, когда уточнялись данные.



Неявка по повестке влечет за собой административную или уголовную ответственность. Киевский адвокат Богдан Пересада объяснил, какая ответственность наступает, когда человек прервал прохождение ВВК, а как придется отвечать за неявку по повестке.

Виды ответственности за игнорирование повестки

«В целом, существует два возможных вида ответственности за неявку по повестке и игнорирование уже начатого прохождения ВВК», — объясняет он.

Уголовная ответственность, предусмотренная статьей 336 Уголовным кодексом Украины. Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Административная ответственность, предусмотренная статьей 210−1 кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации — влечет за собой наложение штрафа на граждан от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой статьи 210−1, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период — влекут за собой наложение штрафа на граждан от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, возможный размер штрафа может составлять 3400−5100 гривен.

Ответственность за уклонение от ВВК

«Если лицо не проходило медицинскую комиссию, то, по моему мнению, возможна лишь административная ответственность за неявку по повестке», — подчеркнул адвокат.

В то же время, уклонение именно от прохождения ВВК (когда прохождение уже было начато) по любым причинам, не предусмотренным законом, может расцениваться начальником ТЦК как подпадающее под статью 336 Уголовного кодекса Украины, и человека попытаются привлечь к уголовной ответственности.

«То есть, нужно понимать, что может быть и попытка привлечь к уголовной ответственности, но, попытка привлечь не означает, что такая ответственность будет. По моему мнению, наиболее вероятной может быть попытка привлечь к административной ответственности. Вместе с этим, окончательно сложившейся практики по таким случаям на данный момент нет», — предостерегает специалист.

Если же такая ситуация возникнет, юрист советует обратиться к адвокату за правовой помощью для решения всех вопросов.

Изменения в работе ВВК с 1 июня 2023 года

В Минобороны объясняют, что работа ВВК меняется в соответствии с вызовами ситуации. Военнообязанные уже могут проходить ВВК не в ТЦК, а в гражданских больницах, где сформированы медицинские комиссии.

После того, как лица были признаны годными к службе и мобилизованными они проходят обследование у полевых врачей в центрах обучения, куда их распределили, которые должны подтвердить или опровергнуть поставленные диагнозы или их отсутствие.

Что изменится в работе военно-врачебных комиссий в течение 2023 года:

ВВК открывается в гражданских больницах и госпиталях ТЦК, гражданских медучреждениях, в частности поликлиниках.

Для работников ВВК для проведения медосмотров военнообязанных выделяется финансирование.

Для военных уже внедрили электронную очередь для врачей ВВК, возможно это будет действовать для военнообязанных.

Для информационной поддержки военнослужащих открывают горячие линии Минобороны и Минздрава.

Для ТЦК будет предоставлен доступ к медицинской базе истории болезней украинцев.

Врачи ВВК будут иметь возможность просматривать электронную медкарту военных и военнообязанных.

Военным смогут создавать ВВК в госпиталях, где они лежат, а военнообязанным — в гражданских поликлиниках.