Заключения только одной категории врачей. Как проходит ВВК и рассматривают ли документы о хронических болезнях мужчин — ТЦК 31 июля, 11:26 Мобилизация: как происходит прохождение ВВК, что изменили в процессе и выводы от каких врачей рассматривает комиссия (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военнообязанных после уточнения данных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии — для установления состояния здоровья и пригодности к военной службе.

С 24 февраля 2022 года на ВВК были огромные нагрузки из-за большого количества мобилизованных. Затем добавились военные, которые проходят ВВК после ранения. В 2023 году происходит трансформация комиссий и их работы, чтобы облегчить их прохождение и качество выполненной работы.

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Несмотря на то, что и раньше в составе ВВК были только гражданские врачи, но с июня 2023 года ситуацию стали максимально менять, чтобы лишить фактора коррупции и спекуляций.

Какие изменения в прохождении ВВК и какие документы принимают врачи комиссий, должностные лица Полтавского областного ТЦК рассказали во время брифинга.

«Относительно прохождения военно-врачебных комиссий остается очень много спекуляций и мифов — кто-то говорит, что призывают без медкомиссии, другие — что не призывают из-за медкомиссии. Конечно, как и раньше, на прохождение ВВК направляет ТЦК после уточнения военно-учетных данных», — сообщают военные.

Кого направляют на ВВК и где его надо проходить

Повестки, которые выдаются военнообязанным гражданам, не означают отправку на фронт или хотя бы в войска — повестка является лишь извещением, что гражданин должен прийти в ТЦК по месту жительства для уточнения тех же военно-учетных данных. И если после уточнения выясняется, что гражданин подлежит мобилизации, его направляют на прохождение военно-врачебной комиссии.

Такие военно-врачебные комиссии могут создаваться не только в помещении ТЦК и СП, но и при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

«За прием каждого гражданина врачи получают средства от государства — ведь мобилизация это процесс в интересах страны», — отметила начальник медицинской службы сектора комплектования Полтавского областного ТЦК майор медицинской службы Жанна Дрыга.

Порядок подготовки и прохождения ВЛК

По правилам, перед прохождением ВВК военнообязанный должен сделать следующие обследования:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности;

рентгенологическое ( флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

флюорографическое) обследование органов грудной клетки; электрокардиографию ( ЭКГ);

ЭКГ); серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека ( ВИЧ), антиген к вирусу гепатита « В» ( HBsAg), антитела к вирусу гепатита « С» ( anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном ( RW);

ВИЧ), антиген к вирусу гепатита В» HBsAg), антитела к вирусу гепатита С» anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном RW); исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

Также, еще до прихода на ВВК нужно посетить нарколога и венерический диспансер и предъявить в ТЦК заключения от первого и второго, что мужчина не стоит на учете, что он не имеет венерических заболеваний.

С этими документами и медицинскими заключениями о хронических болезнях, если они есть, военнообязанный проходит ВВК.

Прохождение ВВК — какие заключения о болезнях принимают во внимание

Во время прохождения ВВК военнообязанный осматривается:

терапевт;

хирургом;

невропатологом;

психиатром;

окулистом;

оториноларингологом;

стоматологом;

дерматологом;

«Врачебная комиссия изучает документы из медучреждений по месту жительства человека и пребывания на учете. Речь идет об амбулаторной медкарте, выписки из медкарты участкового врача, результаты предварительных обследований и осмотров из поликлиник и т. д.», — рассказала Жанна Александровна.

«Подобная схема должна упростить прохождение ВВК и устранить возможность коррупции. Надеемся что изменения устранят также манипуляции по данному вопросу», — подчеркнули в ТЦК.