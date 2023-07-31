Заключения только одной категории врачей. Как проходит ВВК и рассматривают ли документы о хронических болезнях мужчин — ТЦК

31 июля, 11:26
Поделиться:
Мобилизация: как происходит прохождение ВВК, что изменили в процессе и выводы от каких врачей рассматривает комиссия (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Мобилизация: как происходит прохождение ВВК, что изменили в процессе и выводы от каких врачей рассматривает комиссия (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военнообязанных после уточнения данных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии — для установления состояния здоровья и пригодности к военной службе.

Читайте также:
ВВК признает здоровым. Какой порядок действий больных военных, которые по решению комиссии признаны годными к службе

С 24 февраля 2022 года на ВВК были огромные нагрузки из-за большого количества мобилизованных. Затем добавились военные, которые проходят ВВК после ранения. В 2023 году происходит трансформация комиссий и их работы, чтобы облегчить их прохождение и качество выполненной работы.

Видео дня

Несмотря на то, что и раньше в составе ВВК были только гражданские врачи, но с июня 2023 года ситуацию стали максимально менять, чтобы лишить фактора коррупции и спекуляций.

Какие изменения в прохождении ВВК и какие документы принимают врачи комиссий, должностные лица Полтавского областного ТЦК рассказали во время брифинга.

«Относительно прохождения военно-врачебных комиссий остается очень много спекуляций и мифов — кто-то говорит, что призывают без медкомиссии, другие — что не призывают из-за медкомиссии. Конечно, как и раньше, на прохождение ВВК направляет ТЦК после уточнения военно-учетных данных», — сообщают военные.

Читайте также:
Алгоритм действий. Когда можно проходить ВВК и при каких условиях военного увольняют со службы

Кого направляют на ВВК и где его надо проходить

Повестки, которые выдаются военнообязанным гражданам, не означают отправку на фронт или хотя бы в войска — повестка является лишь извещением, что гражданин должен прийти в ТЦК по месту жительства для уточнения тех же военно-учетных данных. И если после уточнения выясняется, что гражданин подлежит мобилизации, его направляют на прохождение военно-врачебной комиссии.

Такие военно-врачебные комиссии могут создаваться не только в помещении ТЦК и СП, но и при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

«За прием каждого гражданина врачи получают средства от государства — ведь мобилизация это процесс в интересах страны», — отметила начальник медицинской службы сектора комплектования Полтавского областного ТЦК майор медицинской службы Жанна Дрыга.

Читайте также:
С переосмотром врачами. Кто получает статус ограниченно годного и для чего таких военных мобилизуют

Порядок подготовки и прохождения ВЛК

По правилам, перед прохождением ВВК военнообязанный должен сделать следующие обследования:

  • общий анализ крови и исследование мочи;
  • определение группы крови и резус-принадлежности;
  • рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
  • электрокардиографию (ЭКГ);
  • серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита «В» (HBsAg), антитела к вирусу гепатита «С» (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);
  • исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

Также, еще до прихода на ВВК нужно посетить нарколога и венерический диспансер и предъявить в ТЦК заключения от первого и второго, что мужчина не стоит на учете, что он не имеет венерических заболеваний.

С этими документами и медицинскими заключениями о хронических болезнях, если они есть, военнообязанный проходит ВВК.

Читайте также:
Всеобщая мобилизация. Кого из мужчин и для чего повесткой повторно направляют на ВВК в Украине

Прохождение ВВК — какие заключения о болезнях принимают во внимание

Во время прохождения ВВК военнообязанный осматривается:

  • терапевт;
  • хирургом;
  • невропатологом;
  • психиатром;
  • окулистом;
  • оториноларингологом;
  • стоматологом;
  • дерматологом;
poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

«Врачебная комиссия изучает документы из медучреждений по месту жительства человека и пребывания на учете. Речь идет об амбулаторной медкарте, выписки из медкарты участкового врача, результаты предварительных обследований и осмотров из поликлиник и т. д.», — рассказала Жанна Александровна.

«Подобная схема должна упростить прохождение ВВК и устранить возможность коррупции. Надеемся что изменения устранят также манипуляции по данному вопросу», — подчеркнули в ТЦК.

Читайте также:
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК военно-врачебная комиссия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X