Раненым военнослужащим упростили порядок реализации постановлений ВВК — Минобороны 1 июля, 09:44 Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

В Министерстве обороны Украины сообщили, что согласно подписанному президентом Владимиром Зеленским закону, раненым военнослужащим отныне не нужно возвращаться в воинскую часть для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ.

В сообщении Минобороны в Telegram сообщается, что речь идет о законе О внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения, который президент Украины подписал накануне.

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Сообщается, что период действия военного положения военнослужащие, которые были признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) непригодными к военной службе, или которым был назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, где из воинской части, с помощью электронного документооборота, можно будет получить необходимые документы по отпуску или увольнения с военной службы.



26 июня Правительство анонсировало увеличение количества медицинских учреждений, где можно будет пройти военно-врачебную экспертизу.

Ранее в Министерстве обороны запустили электронную очередь для прохождения врачебно-консультативной комиссии в 13 городах Украины.

30 июня Зеленский подписал закон № 9342 о доплатах и отпусках военнослужащим во время действия военного положения, а также прохождения военной подготовки.