Раненым военнослужащим упростили порядок реализации постановлений ВВК — Минобороны
Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)
В Министерстве обороны Украины сообщили, что согласно подписанному президентом Владимиром Зеленским закону, раненым военнослужащим отныне не нужно возвращаться в воинскую часть для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ.
В сообщении Минобороны в Telegram сообщается, что речь идет о законе О внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения, который президент Украины подписал накануне.
Сообщается, что период действия военного положения военнослужащие, которые были признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) непригодными к военной службе, или которым был назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, где из воинской части, с помощью электронного документооборота, можно будет получить необходимые документы по отпуску или увольнения с военной службы.
26 июня Правительство анонсировало увеличение количества медицинских учреждений, где можно будет пройти военно-врачебную экспертизу.
Ранее в Министерстве обороны запустили электронную очередь для прохождения врачебно-консультативной комиссии в 13 городах Украины.
30 июня Зеленский подписал закон № 9342 о доплатах и отпусках военнослужащим во время действия военного положения, а также прохождения военной подготовки.