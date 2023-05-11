Документы и условия. Как военному пройти МСЭК после ранения и можно ли обжаловать решение 11 мая, 13:53 Прохождение МСЭК военным: как подготовиться и собрать документы и можно ли обжаловать решение (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военные после ранения имеют право на лечение в госпитале и в случае тяжелого ранения после заключения ВЛК могут обратиться за прохождением МСЭК и установления инвалидности или процента нетрудоспособности.

В Украине прохождение МСЭК во время военного положения упрощено для прохождения лицам, уже имеющим инвалидность, а также введен принцип экстерриториальности ― можно обращаться в МСЭК по месту нахождения.

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Военнослужащие, получившие тяжелые ранения, контузии, увечья или болезни в результате исполнения долга, а также после увольнения со службы, могут прийти Медико-социальную экспертную комиссию и получить гарантированную государством помощь по решению врачей. Основные вопросы проведения МСЭК регулируются Положением о Медико-социальной экспертизе, утвержденной Постановлением КМУ №1317, Постановлением Правительства №225.

Кто дает направление на прохождение МСЭК

Если военнослужащий еще не уволен с военной службы - по направлению соответствующего лечебно-профилактического учреждения здравоохранения (медицинская рота воинской части, военно-медицинские или гражданско-медицинские учреждения, госпитали, больницы, где военнослужащий проходил лечение или реабилитацию в результате полученной травмы, ранения, контузии или заболевания).

Если же до увольнения со службы осмотр МСЭК не был пройден-направление, на осмотр МСЭК предоставляют районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Раненые, которые находятся на лечении и не могут передвигаться, могут направиться на МСЭК с больницы, тогда обращаться нужно к заведующему отделения, в котором находится военный. Для таких случаев созывается выездная МСЭК.

Прохождение МСЭК ― список документов

Как предупреждают специалисты организации Бесплатная правовая помощь, для прохождения МСЭК необходимо иметь оригиналы всех указанных документов, они нужны также непосредственно во время проведения заседания комиссии, на котором рассматривается случай военнослужащего. На МСЭК ориентировочно представляют следующие копии документов:

паспорт или ID карточка с выдержкой из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;

военный билет (копия) или временное удостоверение (для военнообязанных, призывников);

направление на МСЭК (форма ф. № 088/о);

медицинская документация, оригиналы (выписки из амбулаторной карты ф. 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного ф. 027/о, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные выводы профильных областных специалистов, выписной эпикриз;

копия свидетельства о болезни (выдается медицинскими учреждениями, где проводилось лечение);

справка о годности военнослужащего или военнообязанного к военной службе от ВЛК;

справка командира воинской части о причинах и обстоятельствах ранения;

удостоверение УБД;

документы, подтверждающие непосредственное участие в мероприятиях, необходимых по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Данная справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, была утверждена Постановлением КМУ № 1193 от 21 октября 2022 г.

Какие решения принимает МСЭК и какие выплаты предусмотрены

Дата установления инвалидности считается датой подачи документов на МСЭК. Если лицу уже установили инвалидность и необходимо пройти повторное обследование, срок повторного осмотра считается продленным во время действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения/отмены. МСЭК рассматривает следующие варианты:

предоставление I, II, III группы инвалидности, причины и время ее наступления;

определение процента потери трудоспособности;

определить потребность в протезировании;

установление индивидуальной программы реабилитации с инвалидностью;

установление показаний о праве получения специального автотранспорта.

После рассмотрения документов МСЭК выдает справку о назначении группы инвалидности или определяет процент потери трудоспособности или предоставляет отказ.

Данная справка выдается в трех экземплярах: для Пенсионного фонда, личного пользования и для архива МСЭК. Она является основанием для начисления ОГО и оформления других социальных льгот для военнослужащих.

По решению МСЭК военнослужащий может получить единовременную денежную помощь в зависимости от группы полученной инвалидности или процента потери трудоспособности. Постановление КМУ №975 определяет размеры пособия:

400-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность, - в случае установления инвалидности I группы (1 073 600 грн);

300-кратного прожиточного минимума - II группы (805 200 грн);

250-кратного прожиточного минимума – III группы (671 000 грн).

Процент за потерю трудоспособности предусматривает выплаты от 134500 до 187880 грн.

Обжалование решения МСЭК

Положением о порядке, условиях и критериях установления инвалидности, утвержденного Постановлением КМУ № 1317, предусмотрено обжалование заключения МСЭК.

Если человек не согласен с решением МСЭК, он имеет право подать в течение одного месяца после получения заключения, письменное заявление в МСЭК, в котором проходил осмотр или в областную МСЭК.

Решение областной МСЭК может быть обжаловано в Центральную медико-социальную экспертную комиссию г. Киев. Центральная медико-социальная экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины проводит проверку обоснованности решений, принятых областными комиссиями, в случае необходимости отменяет их или повторно осматривает лиц, обжаловавших решение МСЭК, проверяет качество разработанных ими индивидуальных программ реабилитации, осуществляет контроль за полнотой и качеством выполнения программы.

Решение комиссии может быть обжаловано в суде в установленном законодательством порядке.

Если во время прохождения медико-социальной экспертной комиссии нарушаются права личности, то ему следует обратиться по телефону на «горячую линию» Минздрава: 0 800 60 20 19.