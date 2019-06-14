Проходные баллы. Что показали результаты основной сессии ВНО-2019 14 июня, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/Antoine Dautry Участники тестирования смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов Unsplash/Antoine Dautry

17 школьников получили высший балл на ВНО по украинскому языку и литературе. В то же время 16% или 50 тысяч абитуриентов не сдали тест вообще.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. Число тех, кто не сдал тесты по математике более — 18%, физике — 15%. Результаты тестирования по этим предметам будут опубликованы на информационных страницах участников 14 июня 2019 года.

Участники тестирования смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Они будут размещены на информационных страницах 17 июня.

Для украинского языка экспертное видение проходного балла совпало с реальным распределением результатов

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила первые пороговые баллы для трех тестов ВНО.

Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки Украины. В этом году порог сдал/не сдал для украинского языка — 23 балла, для математики — 11 баллов, а для физики — 13 баллов.

Для украинского языка экспертное видение проходного балла совпало с реальным распределением результатов, отметил во время заседания глава экспертной комиссии, исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

«Мнение экспертов расходится фактически на один процент в предложении по тем, кто может не преодолеть порог, и фактически совпадает с этой точкой на распределении в 23 балла реальной статистики экспертным заключениям и вообще с экспертным видением людей в разных уголках Украины, которых мы приглашали в экспертные группы», — отметил Бойко.

Пороговый балл

Порог сдал/не сдал — это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник внешнего независимого оценивания, чтобы получить оценку по шкале 100−200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.



В этом году пороговый балл для украинского языка не изменился по сравнению с прошлым годом, а для математики и физики — увеличился на один балл.

Установить пороговый балл рекомендуют более 70 экспертов из всех регионов Украины

Впрочем установить пороговый балл рекомендуют более 70 экспертов из всех регионов Украины, которые оценивают, был тест сложнее или проще по сравнению с прошлым или позапрошлым годом, объяснила в комментарии Радио НВ заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее словам, сложность теста определяется тем, сколько участников правильно ответили на каждое из заданий. Поэтому если абитуриенты слабее подготовлены, результаты будут хуже, но это не значит, что тест сложнее.

«Мы можем сравнивать только, например, тестовые баллы этого года по украинскому языку и литературе, и там количество тех, кто не сдает, она сравнительна. Тех, кто сдает, это примерно одинаковые цифры прошлого и этого года. А другие цифры, поскольку выбор тех или иных предметов зависит от условий приема, а также от ситуации с государственной итоговой аттестацией — какой именно тест выбирает участник тестирования. И поэтому здесь тоже сложновато сравнивать», — отметила Вакуленко.

Адаптивный пороговый балл

Для лиц, которые получали среднее образование на неславянском языке, в этом году ввели адаптивный пороговый балл по украинскому языку и литературе. Им фактически нужно было указать меньше правильных ответов на те же задания, чтобы сдать тест.

Чтобы преодолеть порог сдал/не сдал по украинскому языку, национальным меньшинствам нужно было набрать 14 баллов или на 9 баллов меньше, чем другим выпускникам школ, разъяснил в комментарии НВ член экспертной комиссии Никита Андреев.

Адаптивный балл могут неправомерно использовать для поступления в вузы

Он был против установления адаптивного балла. По его мнению, 14 правильных ответов можно просто угадать. И если бы проходной балл для национальных меньшинств сохранили на уровне 23-х правильных ответов, половина бы не сдала тестирование, отметил Никита Андреев.

Он также предполагает, что адаптивный балл могут неправомерно использовать для поступления в вузы. А внедрение меньшего порога для нацменьшинств было по его мнению результатом дипломатического давления от западных соседей.

«Родители, учителя, которые поймут эту систему с адаптивным баллом. Они для того, чтобы набрать эти сто баллов, могут переводить своих детей, которые являются словяноязычными, в эти специальные школы как раз перед выпуском для того, чтобы они смогли легче набрать сто баллов. То есть такой риск есть. И в-третьих, в каких условиях был введен этот адаптивный балл. Фактически это стало результатом давления дипломатического от наших западных соседей. И фактически такое решение продиктовано не национальными интересами Украины, а желанием найти компромисс, который не понятно полезен ли для Украины», — отметил Андреев.

Оторвано от компетентностей

Внешнее независимое тестирование оторвано от компетенций, которые нужны выпускникам. Такое мнение в комментарии НВ высказала эксперт по развитию образования Наталья Чуприна. Такой вид тестирования измеряет академичность знаний и не показывает, как мыслит ребенок, считает она.

Такая математика не возбуждает ум, а формирует навык выполнения определенных действий

Следует измерять достижения учащихся, в том числе через их портфолио. В частности математика, которую сдают в ВНО, по мнению экспертки, недостаточна для вступления в технические вузы.

«С каждым годом задача все легче и легче. КПИ уже пять лет назад говорили, что куда с такими знаниями изучать высшую математику. А задача все упрощается и упрощается. Математика должна возбуждать разум. Такая математика не возбуждает ум, а формирует навык выполнения определенных действий», — подчеркнула Чуприна.

Уже 19 июня комиссия будет определять порог сдал/не сдал по иностранным языкам и биологии, а 21 июня — по истории Украины, географии и химии.

Основная сессия ВНО-2019 началась 21 мая и завершилась 13 июня.