Прогресс или опасность. Как бюрократия в Украине будет приобретать электронную форму Вчера, 13:43 804 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/hamonazaryan1 На портале уже доступны 118 услуг Pixabay/hamonazaryan1

В Украине в 2019 году введут 50 новых электронных услуг.

Соответствующий план развития электронных услуг на 2019-2020 годы утвердил Кабинет министров на своем заседании.

Во время заседания правительства председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко напомнил, что на соответствующем портале уже доступны 118 услуг. Однако в дальнейшем уже действующие электронные сервисы и услуги будут совершенствоваться. Также будет решена проблема идентификации пользователей в электронном кабинете.

Среди важных достижений – новый способ идентификации MobileID

Рыженко заявил, что среди прочего, правительство введет электронную услугу е-малыш. Благодаря этому семьи с новорожденными смогут оформить документы на ребенка, помощь и другие справки в режиме онлайн.

Среди важных достижений 2018 года председатель Государственного агентства по электронному управлению назвал новый способ идентификации MobileID. Благодаря ему пользователи могут использовать цифровую подпись со своего мобильного телефона.

Рыженко добавил, что в 2018 году к системе электронного документооборота были подключены около 700 органов государственной и местной власти и организаций. В текущем году предполагается подключение еще почти 700 абонентов к системе электронного документооборота.

Также Кабмин утвердил принцип "цифровой по умолчанию", согласно которому проекты-документы будут проходить электронную экспертизу.

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Прогрессивная, но работает со сбоями

Благодаря электронным услугам предприниматели тратят гораздо меньше времени на отчетность и взаимодействие с органами власти, отметил в интервью Радио НВ глава Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Вячеслав Быковец.

Это прогрессивные технологии, которые используются во всем мире

Однако, он добавил, что к работе некоторых ресурсов является многочисленные замечания. Больше всего жалоб у бизнеса – на Систему регистрации налоговых накладных. В пиковый период, когда предприниматели массово сдают отчеты, она работает со сбоям. Иногда это приводит к нарушению сроков отчетности, а соответственно – к штрафным санкциям.

"Не надо тратить время на поездку, не надо тратить время на стояние в очередях. Те же бумажные расходы нести, потому что если отчеты сдаются в бумажном виде, таких отчетов много сдает та или иная компания – это так же большие расходы на бумагу, печать и так далее. Это прогрессивные технологии, которые используются не только у нас, но и во всем мире, и, в принципе, это очень положительно", – отметил Быковец.

Несет угрозу

Развитие электронных услуг несет угрозу для защиты персональных данных, отметил в интервью НВ директор компании в сфере кибербезопасности 10Guards Виталий Якушев.

Он отметил, что эту информацию могут использовать злоумышленники. Или же они могут подменять управленческие решения, если сломают систему и получат доступ к документообороту организаций и органов власти.

Совершенных систем пока нет нигде в мире

"Риски несут вплоть до того, что кража персональных данных может быть, причем очень чувствительных, которые не просто общая какая-то информация, довольно расширенная, включая паспортные данные, данные о месте проживания, прописки, регистрации, телефоны, электронные почты. Помимо всего этого, если будет взломана сама система, а не база хранения персональных данных, возможно какие-то проводить мошеннические действия в этих системах управления документооборота", – подчеркнул Якушев.



Якушев добавил, что совершенных систем пока нет нигде в мире. Например, в США было немало взломов ресурсов государственной власти. Главная проблема страны в том, что автоматизация там происходила давно, а ее обновление требует сверхбольших средств.

Однако украинский опыт отличается тем, что у нас нет жестокого наказания за киберпреступления, а также отсутствует политическая воля для внедрения эффективной системы. Нельзя исключать и коррупционную составляющую, ведь далеко не все средства, направленные на улучшение электронных услуг, используются по назначению.

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