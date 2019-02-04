Программа Схемы - одна из причин. Зураб Аласания - о своем увольнении, влиянии Порошенко на UA:Перший и цензуре Сегодня, 17:40 572 Цей матеріал також доступний українською Новое Время Зураб Аласания Новое Время

31 января Наблюдательный совет Общественного вещания досрочно разорвал контракт с его главой Зурабом Аласанией.

В конце минувшей недели ведущая Радио НВ Татьяна Даниленко целый час говорила с Аласанией в прямом эфире - о подробностях резонансного отстранения за два месяца до президентских выборов, о дальнейших шагах Зураба Аласании и том, могла ли эта ситуация быть актом цензуры. Мы выбрали главное из их разговора:

И [популярность программы расследований Схемы] тоже была одной из причин [отстранения с должности], я считаю. Оно не скрывалось все эти годы. Больше, чем Общественное существует, четыре года с тех пор, как я был еще генеральным директором НТКУ, тогда уже были такие прямые претензии со стороны власти, а теперь через Наблюдательный совет.

Думаю, что сам Петр Порошенко о [разрыве контракта] даже не подозревал, он не занимается нами, оно ему нафиг не сдалось. Он постоянно декларирует, что он никакого влияния на Общественное не имеет, и это правда. Кроме того, что он влияет на парламент и голосование по бюджету - в этом можно не сомневаться.

Наши отношения с Наблюдательным советом намного сложнее и болезненнее, [чтобы их можно было выразить, - Ред.] - просто по определению. Это очень разные люди, это первая институция, которая была создана, она никогда не работала раньше и не знает, как это делать. Им сложно сотрудничать, совершенно разные интересы, - хотя декларируются интересы Общественного, но интересы в действительности разные. Они постоянно имеют совершенно разное представление о том, что делать.

Наблюдательный совет должен только выбрать правление и затем установить зарплату. Точка. Может контролировать эффективность (мы так и делаем с KPI), но это все. Они волонтеры, не получают зарплату, и это является огромным контраверсионным вариантом, когда они должны работать много и ничего за это не получают.

Отставка была ожидаемой, но чисто теоретически: когда ты ходишь и постоянно знаешь, что за тобой "тень" с чем-то таким тяжелым, которая всегда готова "врезать" тебе по голове.

Часть людей, которые там были в день [голосования за отстранение], не любят просто реформы, не переносят. Просто не переносят - и все.

На самом деле, я власть и не спрашивал никогда [насчет освещения событий по обретению Украиной церковной автокефалии], она нам тоже ничего не говорит. Безразлично. Вы не имеете права вмешиваться в нашу редакционную политику. Точка.

Я бы не стал думать, [что мое отстранение связано с выборами], там очень разное - там есть политические, финансовые, персональные какие-то вещи, все это вместе. Но в то же время это выглядит именно так - как политическое решение. Зачем они так сделали? Странно. Я не могу понять, правда. Сейчас они говорят: "Нет-нет, это не связано с политикой", - а когда вы это решали, то не думали, что люди свяжут это с политикой? Это так очевидно, как по мне.

Фото: НВ

По контракту и по процедуре, если у Наблюдательного совета есть ко мне претензия - к председателю правления, - то они должны ее предъявить, после чего у меня есть пять дней на ответ. Они уже этого не сделали, они дали три минуты и решили, что решили. Это уже первое нарушение. А что будет в самом протоколе и решении, мы еще увидим. Юристы говорят, там уже по меньшей мере три-четыре нарушения есть. Тогда [идем] в суд, который заблокирует само решение и остановит [его] ход.

Я не выписывал себе премии - по контракту это делает Наблюдательный совет. Моя зарплата - 76,8 тысяч гривен - назначена именно Наблюдательным советом. Последний раз [назначение премий] было в 2017 году, и до сих пор не все ее получили. Мы понимаем этот нелепый резонанс, это неправильно - рынок получает гораздо больше, такого уровня менеджеры. Но мы молчим. Я должен подавать [заявления] на премирование членов правления - я не делаю этого, зная отношение Наблюдательного совета. Извините, не нужно. Там не за деньги работают.

Я не уволен. Нет ни одного документа. Я работаю.

Я так понимаю, представители власти отреагировали на "волну" в сетях, вот и все. Ни разу никому не звонил и не собираюсь этого делать, и они не обращались. Я удивлен, например, Администрацией президента, но не сильно, потому что, на мой взгляд, Наблюдательный совет ее подставил просто, таким глупым шагом он ее просто подставил. И я не удивлен, что они это как-то прокомментировали.

Думаю, что [член Наблюдательного совета Общественного] Алексей Панич [мог быть инициатором отстранения]. По моему опыту, он очень склонен к Администрации президента, по крайней мере - к Петру Алексеевичу Порошенко, он постоянно за него что-то там "качает". Думаю, что он мог это сделать - подставить [АП] таким бессмысленным отношением к делу за два месяца до выборов.

Позиция Общественного насчет выборов очень критикуется: "А почему вы такие нейтральные?". Нейтральность людям тоже не нравится. "Вы никакие, вы серые". А, нет, мы должны встать на сторону Порошенко, Тимошенко или Зеленского, и тогда это будет веселее?

В широком смысле [расторжение контракта со мной было проявлением цензуры], да. Я бы находил некоторые угрозы свободе слова, потому что государство крепнет, становится сильнее и даже немного "бронзовеет". А это так или иначе отражается на правах людей. Не знаю, возможно, это закономерный процесс, но до чего он дойдет - я не знаю. Он может быть очень жестким.

Общественное есть и будет.

В прямую речь были внесены незначительные стилистические правки ради сохранения целостности восприятия материала