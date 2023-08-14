Программа Прихисток: ВПЛ из Купянского района могут найти бесплатное жилье 14 августа, 11:43 Город Купянск (Фото:objectiv.tv)

Жители, которые эвакуируются из населенных пунктов Купянского района Харьковской области, могут найти жилье в безопасных районах страны с помощью программы Прихисток.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как и где ВПЛ из Харьковщины найти бесплатное жилье

Инициатива Прихисток создана по принципу доски объявлений. Владельцы жилья, которые готовы приютить у себя дома переселенцев, оставляют объявления о свободном жилье и контакты.

Видео дня

А люди, которые нуждаются в жилье, могут сразу его найти и забронировать на несколько дней или более долгий период. Жилье в рамках программы предоставляется бесплатно.

Найти жилье можно зарегистрировавшись на сайте Прихисток. После регистрации с помощью системы фильтров можно подобрать оптимальное жилье и связаться с его владельцем.

По условиям программы те, кто предоставил приют, получат компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг.

Заявление на компенсацию можно отправлять и онлайн

Подать заявку на компенсацию после размещения переселенцев можно не только лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районной в г. Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации по месту расположения жилого помещения, но и дистанционно.

Для этого нужно отправить письмо-уведомление и копии подтверждающих документов на определенный ответственным исполнительным органом местного самоуправления электронный адрес. Это нужно сделать не позднее чем на следующий день после размещения ВПЛ.

Далее ежемесячно не позднее чем в течение пяти дней со дня окончания отчетного месяца на этот же электронный адрес нужно прислать заявление на компенсацию.