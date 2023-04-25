Программа медицинских гарантий. В Минздраве ответили, существует ли лимит на бесплатные обследования, анализы и другие услуги 25 апреля, 18:24 Существует лимит на бесплатные услуги по Программе медицинских гарантий (Фото:svershinsky/depositphotos)

Программа медицинских гарантий является основным документом, определяющим перечень медицинских услуг, предоставляемых украинцам за счет государственного бюджета.

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Она регулируется Законом Украины Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании и является важным инструментом обеспечения доступности и качества медицинской помощи для населения. Основными составляющими Программы медицинских гарантий являются перечень предоставляемых бесплатно медицинских услуг, перечень лекарственных средств, которые компенсируются за счет государственного бюджета, и стандарты медицинской помощи, которые определяют, каким образом эти услуги должны предоставляться. Программа также учитывает потребности различных категорий граждан, в частности детей, пенсионеров, лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в особой медицинской помощи.

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Программа медицинских гарантий: существует ли лимит на бесплатные услуги

В Минздраве утвердили, что лимитов на предоставление безвозмездных услуг как в коммунальных, так и в частных медицинских учреждениях, предоставляющих эти услуги по договору с НСЗУ, не существует. Пациент имеет право обращаться к своему семейному врачу столько, сколько необходимо по состоянию здоровья. Также нет лимитов на количество обследований или анализов. Необходимость проведения того или иного обследования определяет семейный врач, в соответствии с состоянием здоровья пациента.

Следует знать, что украинская Программа медицинских гарантий постоянно меняется и обновляется с целью улучшения качества и доступности медицинской помощи. Обновления проходят на основе решений правительства, министерств и других соответствующих органов власти.