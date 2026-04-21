«Стабильно холодно». Синоптик сообщила, где вскоре пройдут дожди и когда погода в Украине станет неблагоприятной

Похолодание с ночными заморозками и осадками продолжается, вскоре погода в Украине еще усложнится.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила о холодной погоде в ближайшие дни в Украине и сообщила, где 22 апреля пройдут дожди, ожидаются заморозки и когда погода еще усложнится.

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«Холодная погода в Украине будет продолжаться. Не то, чтобы без колебаний температуры, но стабильно холодно будет. 22-го апреля ночью ожидается +1 +4 градуса, местами заморозки 0 -3 градуса, днем +8 +12 градусов. Дожди пройдут в Карпатах, немного в околокарпатском регионе и в восточных областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода», — рассказала специалист.

Диденко отметила, какая погода в Киеве ожидается в середине недели и спрогнозировала ухудшение погоды в Украине 23 апреля: предполагаются осадки и штормовой ветер.

«В Киеве завтра будет сухо, с солнышком, но холодно. Ночью +1 +3, местами заморозки, днем немного температура воздуха выпрыгнет выше, до +12 градусов, но не обольщайтесь, потому что все равно потом снова холоднее будет. 23-го апреля, в четверг, предупреждаю, погода в Украине усложнится и будет неблагоприятной — осадки, порой даже сильные осадки, штормовой ветер», — предостерегла эксперт.