Похолодание. Когда и куда циклон принесет сильный ветер и понижение температур
Циклон принес похолодание (Фото:RobStark / depositphotos)
Штормовые порывы ветра, которые мы ощутили со вчерашнего вечера, сегодня продолжатся по всей Украине и для многих станут предвестниками существенного похолодания.
Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду и больше, а ощущение холода усилится благодаря осадкам в виде мокрого снега и дождя. К концу недели зима еще поспорит с весной.
В Киеве в ближайшие дни порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и дождя. И понижение температуры воздуха. Самая низкая дневная температура -2 градуса, ночная -7 градусов.
В Харькове штормовые порывы ветра, осадки в виде мокрого снега и дождя. Снижение дневной температуры до -4 градусов, ночной до -11 градусов.
В Днепре непогода также проявится в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура снизится до -3 градусов, ночная до -6 градусов.
В Одессе похолодание принесет ливень и понижение температуры, но без дневных морозов. Самая низкая температура +2 градуса, ночная температура снизится до -1 градуса.
Во Львове будет облачная погода с дождем. Снижения дневной температуры не произойдет. Самым низким градусом будет +5, ночная температура снизится до -2 градусов.