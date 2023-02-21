Похолодание. Когда и куда циклон принесет сильный ветер и понижение температур

21 февраля, 11:48
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Циклон принес похолодание (Фото:RobStark / depositphotos)

Циклон принес похолодание (Фото:RobStark / depositphotos)

Штормовые порывы ветра, которые мы ощутили со вчерашнего вечера, сегодня продолжатся по всей Украине и для многих станут предвестниками существенного похолодания.

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду и больше, а ощущение холода усилится благодаря осадкам в виде мокрого снега и дождя. К концу недели зима еще поспорит с весной.

Видео дня

В Киеве в ближайшие дни порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и дождя. И понижение температуры воздуха. Самая низкая дневная температура -2 градуса, ночная -7 градусов.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове штормовые порывы ветра, осадки в виде мокрого снега и дождя. Снижение дневной температуры до -4 градусов, ночной до -11 градусов.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре непогода также проявится в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура снизится до -3 градусов, ночная до -6 градусов.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе похолодание принесет ливень и понижение температуры, но без дневных морозов. Самая низкая температура +2 градуса, ночная температура снизится до -1 градуса.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове будет облачная погода с дождем. Снижения дневной температуры не произойдет. Самым низким градусом будет +5, ночная температура снизится до -2 градусов.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Осадки Погода Штормовое предупреждение

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