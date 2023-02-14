Резкое ухудшение погоды. Что принесут циклоны и атмосферные фронты в Украине 14 февраля, 14:09 Осторожно, ухудшение погодных условий (Фото:OlafNaami / depositphotos)

С 14 по 23 февраля практически по всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия.

Активность циклонов и атмосферных фронтов приведет к ухудшению погоды. Практически на всей территории нашей страны пройдут сильные осадки, а порывистый ветер и гололед заставят быть особенно внимательными на дорогах. Самое большое количество осадков ожидается на юго-востоке и востоке Украины, а также в Полтавской и Днепропетровской области.

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В Киеве несколько дней с переменной облачностью и порывистым ветром сменятся пасмурной погодой с мокрым снегом и дождем. Дневная температура от +1 до +6 градусов, ночная от -3 до +1 градуса.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре сильный ветер, мокрый снег и дождь. Такая погода, в большей или меньшей степени, будет держаться практически до конца месяца. Дневная температура от -1 до +6 градусов, ночная от -4 до +2 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове снег с дождем и ветер. Атмосферные фронты принесут погоду с дневным минусом от 1 до 3 градусов в одни дни и плюсом до 2 градусов в другие. Ночная температура от 0 до -7 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе порывистый ветер не повлияет на снижение дневной плюсовой температуры от +3 до +10 градусов. Осадки в виде дождя и снега будут немногочисленными. Ночная температура от -3 до +3 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове несколько дней с переменной облачностью и тучами сменятся дождями, местами со снегом и неприятным ветром. Дневная температура от +1 до +8 градусов, ночная от -1 до +4 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo