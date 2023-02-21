Переменчивая погода. Синоптик предупредила о резком похолодании и снеге на текущей неделе 21 февраля, 17:14 Мокрый снег с дождем на этой неделе (Фото:anmbph / depositphotos)

В данный момент на погоду в Украине влияет впадина циклона Вилли, который будет бушевать до завтрашнего дня.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила о том, что не стоит расслабляться, когда завтра циклон продвинется в восточном направлении и выйдет за наши границы. По ее словам, порывы ветра до 25 метров в секунду прекратятся, но на смену им придут осадки в виде мокрого снега, а затем и дождя.

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Какие осадки будут в ближайшие дни

«В последующие двое суток, в большинстве областей, начнется залив более холодного воздуха с севера и северо-востока. Небольшие остаточные осадки — вторичные фронты, могут быть по территории Украины в виде небольшого снега. В основном, в дневное время уже будут идти дожди. Без существенных осадков только в западных областях. Там, разве что, вероятен небольшой дождь. В четверг и пятницу, а во многих областях даже в среду-четверг, будет преобладать погода без существенных осадков. Лишь днем 24 февраля в западных и северных областях небольшой дождь».

Какая температура воздуха будет в ближайшие дни

Ветер сменит свое направление, зайдет более прохладная воздушная масса. «Ночь с 21 на 22 февраля будет холодной, по северо-восточным областям ожидается температура -7−14 градусов мороза, а в дневные часы -3−8 градусов мороза. На остальной территории в течение суток от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а днем в южных и западных областях еще сохранится температура от 3 до 9 градусов тепла».

В следующие двое суток, 23−24 февраля, в Украине будет преобладать морозная погода. «Север, восток страны опять же — усиление морозов до 11 и 16 градусов ночью, днем от 1 до 8 градусов мороза. На юге и западе немного теплее, там ночью от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза, а днем от 1 до 7 градусов тепла. Остальные территории — ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем 24 февраля от 1 до 6 градусов мороза, а 24 вечером уже 0,5 градусов тепла».