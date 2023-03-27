Существенное похолодание. Синоптик ошеломила резким изменением погоды в ближайшее время 27 марта, 10:19 Похолодание с дождем и мокрым снегом в ближайшее время (Фото:Androlia / depositphotos)

Теплая и ласковая сегодняшняя погода резко изменится во вторник с прибытием активного южного циклона из Средиземноморья.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о том, что сегодня стоит насладиться теплом, потому что оно последнее в ближайшей перспективе.

«28 марта на западе, севере и в большинстве центральных областей Украины ожидается резкое изменение погоды: похолодание, штормовой ветер и серьезные дожди с переходом в мокрый снег!

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Возможно временное образование снежного покрова!

Во вторник на востоке и юго-востоке еще удержится теплая погода, однако в дальнейшем там похолодает.

Испугала, предупредила, возвращаемся к понедельнику.

27 марта повсюду будет тепло.

Максимальная температура воздуха составит +12+18 градусов.

Однако уже первые признаки прихода другой воздушной массы завтра проявятся в западных областях +8+13 градусов.

Дожди 27 марта пройдут на востоке и в западных областях.

Кстати, уже завтра в западной части возможен переход дождя в мокрый снег и сильный ветер!

На севере, в центре, на востоке и юге пока без существенных осадков.

Порывистый, к сильному, ветер завтра уже возможен на западе, юге и в центре Украины.

В Киеве понедельник будет отлично теплым, до +14 градусов.

И это — напоминаю — самый теплый день в ближайшей перспективе. Осадки завтра маловероятны.

Со вторника, с 28 марта, в Киеве также ожидается резкое изменение погоды — существенное похолодание, дождь с переходом в мокрый снег, сильный штормовой ветер!"