Перепады температуры и осадки. Куда придет похолодание, а где наоборот потеплеет в выходные дни 10 марта, 10:42 Переменчивая весенняя погода (Фото:Liubomyr Tryhubyshyn / depositphotos)

Март претендует на звание наиболее переменчивого и непредсказуемого месяца года.

На этот раз погода на выходные не порадует стабильностью: пока в одних регионах станет теплее, в другие придет похолодание. По данным Sinoptik.ua, в субботу Украину накроет дождями, а по воскресеньям в некоторых областях ожидается мокрый снег.

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Погода в субботу 11 марта

Почти на всей территории Украины суббота будет теплой. В южных регионах, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях днем ожидается +12…+14 °С, в центральных областях, Тернопольской и Буковиной — +10…+12 °С, на севере, Волыни, Закарпатье, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях — +7 … +9 °С. Но погода будет пасмурной, по всей территории страны пройдут дожди.

Ночью в большинстве областей температура воздуха будет составлять +3…+6 °С. Только в Сумской и Черниговской области будет около 0 °C.

Погода в воскресенье 12 марта

На юге, юго-востоке и востоке пройдут небольшие дожди, а в северных областях возможен мокрый снег. В остальных регионах будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

На Донетчине, Луганщине, Харьковщине и южных областях термометры покажут +8…+11 °С. В остальных регионах будет прохладнее: в центре — +6…+8 °С, а на севере и западе — только +3…+5 °С.

Помните, что в марте организму особенно нужна поддержка — налегайте на витамин С и старайтесь ежедневно проходить минимум пять тысяч шагов независимо от погоды!

Погода в понедельник 13 марта

Неделя начнется с переменной облачности по всей Украине, существенных осадков при этом не предполагается. На юге, востоке и в центре воздух прогреется до +5…+8 °С, в северных областях — до +4…+6 °С. А вот на западе страны станет теплее: в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях столбики термометров покажут +9…+12 °С.

Ночью погода в начале недели будет преимущественно морозной — до -3 °С, в Сумской и Харьковской области ожидается до -5 °С.

Народные приметы и верования

Утренний туман на Порфирия, 11 марта, предвещал затяжную непогоду, а снегопад — дождливое лето. Полевые работы не начинали: считалось, что весна пока не вступила в свои права, поэтому возможны морозы.

На Прокопа, 12 марта, в первую очередь смотрели на небо: если облака плыли медленно и высоко, хорошая погода должна была прийти совсем скоро. А распущенные верхушки ивы давали надежду на обильный урожай.