Жара до +33, затем похолодание. Прогноз погоды в Украине на следующую неделю
Погода на 29 августа в Украине (Фото:David Marcu/unsplash)
В понедельник, 29 августа, в Украине ожидается умеренно жаркая погода, с дождями в некоторых западных областях.
Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 29 августа, в западных областях ожидаются дожди и грозы, на остальных территориях без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3−8 м/с.
Температура ночью 12−18°, на побережье морей 18−20°; днем 25−30°, на юге и востоке до 33°.
В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура ночью 16−18°, днем 30−32°.
30−31 августа в Украине ожидаются осадки днем и ночью в центральной части страны, на юге, а также в Закарпатье и Прикарпатье. Ветер преимущественно северо-западный, 3−8 м/с, в восточных и северо-восточных областях без осадков. Температура ночью 13−18°, на юге и востоке страны 17−22°; днем 23−34°.
В Киеве 30−31 августа без осадков. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Температура ночью 15−17°, днем 24−26°.
Ненастье в Украине ожидается также 1−2 сентября.
Температура днем 17−29°, ночью 11−19°.1 сентября на юге ожидается дождь и гроза.
В Киеве 1−2 сентября ожидается дождь, температура ночью 13−15°, днем 20−22°.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.