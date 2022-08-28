Жара до +33, затем похолодание. Прогноз погоды в Украине на следующую неделю 28 августа, 18:21 Погода на 29 августа в Украине (Фото:David Marcu/unsplash)

В понедельник, 29 августа, в Украине ожидается умеренно жаркая погода, с дождями в некоторых западных областях.



Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 29 августа, в западных областях ожидаются дожди и грозы, на остальных территориях без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3−8 м/с.



Видео дня

Температура ночью 12−18°, на побережье морей 18−20°; днем 25−30°, на юге и востоке до 33°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура ночью 16−18°, днем 30−32°.

Фото: Укргидрометцентр

30−31 августа в Украине ожидаются осадки днем и ночью в центральной части страны, на юге, а также в Закарпатье и Прикарпатье. Ветер преимущественно северо-западный, 3−8 м/с, в восточных и северо-восточных областях без осадков. Температура ночью 13−18°, на юге и востоке страны 17−22°; днем 23−34°.

В Киеве 30−31 августа без осадков. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Температура ночью 15−17°, днем 24−26°.

Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

Ненастье в Украине ожидается также 1−2 сентября.

Температура днем 17−29°, ночью 11−19°.

1 сентября на юге ожидается дождь и гроза.

В Киеве 1−2 сентября ожидается дождь, температура ночью 13−15°, днем 20−22°.

Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.