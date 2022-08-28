Жара до +33, затем похолодание. Прогноз погоды в Украине на следующую неделю

28 августа, 18:21
Поделиться:
Погода на 29 августа в Украине (Фото:David Marcu/unsplash)

Погода на 29 августа в Украине (Фото:David Marcu/unsplash)

В понедельник, 29 августа, в Украине ожидается умеренно жаркая погода, с дождями в некоторых западных областях.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 29 августа, в западных областях ожидаются дожди и грозы, на остальных территориях без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3−8 м/с.

Видео дня

Температура ночью 12−18°, на побережье морей 18−20°; днем 25−30°, на юге и востоке до 33°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура ночью 16−18°, днем 30−32°.

Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

30−31 августа в Украине ожидаются осадки днем и ночью в центральной части страны, на юге, а также в Закарпатье и Прикарпатье. Ветер преимущественно северо-западный, 3−8 м/с, в восточных и северо-восточных областях без осадков. Температура ночью 13−18°, на юге и востоке страны 17−22°; днем 23−34°.

В Киеве 30−31 августа без осадков. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Температура ночью 15−17°, днем 24−26°.

Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр
Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

Ненастье в Украине ожидается также 1−2 сентября.

Температура днем 17−29°, ночью 11−19°.

1 сентября на юге ожидается дождь и гроза.

В Киеве 1−2 сентября ожидается дождь, температура ночью 13−15°, днем 20−22°.

Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр
Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Похолодание Погода Жара в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X