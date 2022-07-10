Жара ослабнет, неделя начнется с кратковременных дождей — прогноз погоды в Украине

10 июля, 17:53
В Украине следующая неделя начнется с кратковременных дождей (Фото:МВД)

В Украине следующая неделя начнется с кратковременных дождей (Фото:МВД)

В Украине следующая неделя начнется с кратковременных дождей, синоптики прогнозируют ослабление жары в большинстве областей.

Так, в понедельник, 11 июля, по прогнозам Укргидрометцентра, в Украине в восточных и северо-восточных областях умеренные, местами сильные дожди; на остальных территориях небольшие кратковременные дожди (ночью местами), местами грозы.

Видео дня

Ветер преимущественно северо-западный, 5—10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7—12°, днем 16—21° (на высокогорье Карпат в течение суток 5—10°); в северных и центральных областях ночью 12—17°, днем 20—25°; на юге и востоке страны ночью 15—20°, днем 24—29°.

В Киеве 11 июля ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5—10 м/с. Температура ночью 14—16°, днем 23—25°.

Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

12—13 июля, в западных и северных областях Украины кратковременные дожди, местами грозы, на остальных территориях без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 5—10 м/с.

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Температура ночью 9—14°, днем 20—25°, в южной и восточной частях страны ночью 12—17°, днем 25—30°; 12 июля в западных областях ночью 6—11°, днем 15—20°.

В Киеве и области 12—13 июля ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, юго-западный, 5—10 м/с.

В столице температура ночью 12—14°, днем 22—24°, в Киевской области ночью 9—14°, днем 20—25°.

Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр
Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

Согласно прогнозу, 14 июля в северных, северо-западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории 15 июля в Украине без осадков.

Температура ночью 11—17°, на юге и востоке до 19°; днем 14 июля 21—27°, на юге и Закарпатье, 15 июля в Украине 24—30°, на юге до 33°.

В Киеве и области 14 июля местами ожидается кратковременный дождь, гроза, 15 июля без осадков. В столице температура ночью 14—16°; днем 14 июля 23—25°, 15 июля 26—28°; в Киевской области ночью 11—16°; днем 14 июля 21—26°, 15 июля 24—29°.

Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр
Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр
Редактор: София Лазарова

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