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Прогноз погоды. 25 июня в Украине будет жарко и без осадков почти по всей территории

Сегодня, 05:00
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Прогноз погоды. 25 июня в Украине будет жарко и без осадков почти по всей территории - фото

unsplash

Прогноз погоды

Прогноз погоды на 25 июня в Украине. По данным Гидрометцентра, в Украине будет преимущественно теплая солнечная погода.

Погода в Украине будет преимущественно солнечной по всей территории Украины. Синоптики обещают от 14 до 19 °C ночью в западных областях, 17−21°С в центральной и восточной Украине. Днем стрелка термометра будет держаться на уровне 25−27°С на большей части территории, за исключением восточной части, где ожидается температура 31−33°С днем.

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На основной части территории осадков не предвидится, только в Николаевской, Херсонской, Одесской области, а также в Крыму возможны дожди с грозами.

В Киеве ожидается 17−19°С ночью и 27−29°С днем без осадков.

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