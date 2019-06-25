Прогноз погоды. 25 июня в Украине будет жарко и без осадков почти по всей территории Сегодня, 05:00 1065 Цей матеріал також доступний українською unsplash Прогноз погоды unsplash

Прогноз погоды на 25 июня в Украине. По данным Гидрометцентра, в Украине будет преимущественно теплая солнечная погода.

Погода в Украине будет преимущественно солнечной по всей территории Украины. Синоптики обещают от 14 до 19 °C ночью в западных областях, 17−21°С в центральной и восточной Украине. Днем стрелка термометра будет держаться на уровне 25−27°С на большей части территории, за исключением восточной части, где ожидается температура 31−33°С днем.

На основной части территории осадков не предвидится, только в Николаевской, Херсонской, Одесской области, а также в Крыму возможны дожди с грозами.

В Киеве ожидается 17−19°С ночью и 27−29°С днем без осадков.

