Постоянное тепло. Что такое метеорологическая весна и когда она настанет — синоптик 2 марта, 16:03 Все ждут наступления метеорологической весны (Фото:Polina Kovaleva / pexels)

Несмотря на то, что зима была аномально теплой, мы соскучились по настоящему весеннему теплу, наступления которого еще придется подождать.

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха в интервью NV рассказала о том, что такое метеорологическая весна и когда на ее приход можно надеяться в этом году.

«В прошлом году метеорологическая весна пришла к нам в конце марта, где-то в двадцатых числах. Метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточная температура на каждой метеостанции несколько дней подряд — три-пять суток — превышает 0 градусов. Вот это и значит приход метеорологической весны. Пока она еще не началась. И хотя в ближайшее время могут быть определенные повышения температуры, но насколько эта ситуация будет стабильной, пока трудно сказать. Возможно, весна настанет во второй декаде марта. Следует добавить, что по каждой метеостанции метеорологическая весна фиксируется отдельно, поэтому на южных станциях она может зафиксироваться раньше, а на некоторых позже.

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Сейчас, например, для Киевщины среднесуточная температура вот сегодня составляет -1. То есть, мы еще не перешли к весне. Затем 1−2 дня может быть более высокая температура, например 0, но она еще не будет стабильной, снова будет снижение. Посмотрим, может быть, во второй декаде мы перейдем к метеорологической весне. Это непосредственно для Киева. Для других метеостанций труднее пока сказать".