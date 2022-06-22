Новая волна похолодания. Синоптики рассказали, насколько затянется снижение температуры воздуха 22 июня, 12:33 Цей матеріал також доступний українською Синоптики дали прогноз, насколько затянется похолодание (Фото:were-photography / depositphotos)

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание с дождями и порывами ветра. После чего, по прогнозам синоптиков, вернется тепло, но с грозовым фронтом.

На текущей неделе, с 20 по 26 июня 2022 года, в Украине новая волна похолодания с дождями и грозами. Похолодание затронет всю территорию страны. Ночью в некоторых регионах ожидается всего-лишь до +10С. Сегодня, 22 июня дожди пройдут в Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. Минимальная температура составит +12С — в Виннице, а максимальная +25 — в Ужгороде.

Видео дня

Погода в Украине 22 июня / Фото: pogoda.meta.ua

Киев

Похолодание в Киеве продержится до пятницы 24 июня. Дальше ожидается потепление, но каждый день с грозовыми дождями. Минимальная температура воздуха в Киеве на ближайшие 10 дней составит +15С — в четверг 23 июня, а максимальная +30С — в пятницу 1 июля.

Погода в Киеве / Фото: gismeteo.ua

Львов

Во Львове похолодание продержится до понедельника 27 июня. Дальше ожидается потепление, с переменной облачностью. Минимальная температура воздуха во Львове на ближайшие 10 дней составит +20С — в среду 22 июня, а максимальная +31С — в пятницу 1 июля.

Погода во Львове / Фото: gismeteo.ua

Одесса

В Одессе прохладно будет до вторника 28 июня. После этого ожидается постепенное повышение температуры, но с пасмурными и дождливыми днями. Минимальная температура воздуха в Одессе на ближайшие 10 дней составит +19С — в пятницу 24 июня, а максимальная +29С — в пятницу 1 июля.

Погода в Одессе / Фото: gismeteo.ua

Харьков

В Харькове будет холодно до понедельника 27 июня. После этого ожидается постепенное повышение температуры воздуха, но практически каждый день с тучами и дождями. Минимальная температура воздуха в Харькове на ближайшие 10 дней составит +19С — в четверг 23 июня, а максимальная +29С — во вторник 28 июня и 1 июля.

Погода в Харькове / Фото: gismeteo.ua

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